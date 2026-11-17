Xe tải trọng lớn 'phớt lờ' biển cấm trên đường Hòa Khương
Thời gian gần đây, người dân thôn Đồng Nghệ (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) bày tỏ bức xúc trước tình trạng nhiều xe tải có tải trọng 15 tấn chở đất lưu thông trên tuyến đường Hòa Khương, bất chấp biển báo cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân không khỏi lo ngại.
Từ phản ánh của người dân, trưa 17-11, phóng viên ghi nhận hàng chục lượt xe tải có tải trọng 15 tấn lưu thông trên tuyến đường vành đai, sau đó rẽ vào khu tái định cư Hòa Khương để tiếp tục di chuyển vào đường Hòa Khương – tuyến đường có biển báo cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn.
Theo ghi nhận, các phương tiện này chở đất lưu thông qua đường cấm để đi vào khu vực trồng cây keo, cách khu dân cư hơn 500m. Sau khi đổ đất, các xe quay lại đường Hòa Khương, lưu thông qua khu dân cư để ra tuyến đường vành đai.
Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xe-tai-trong-lon-phot-lo-bien-cam-tren-duong-hoa-khuong-post361132.html