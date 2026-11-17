Từ phản ánh của người dân, trưa 17-11, phóng viên ghi nhận hàng chục lượt xe tải có tải trọng 15 tấn lưu thông trên tuyến đường vành đai, sau đó rẽ vào khu tái định cư Hòa Khương để tiếp tục di chuyển vào đường Hòa Khương – tuyến đường có biển báo cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn.

Các xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Hòa Khương cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn.

Theo ghi nhận, các phương tiện này chở đất lưu thông qua đường cấm để đi vào khu vực trồng cây keo, cách khu dân cư hơn 500m. Sau khi đổ đất, các xe quay lại đường Hòa Khương, lưu thông qua khu dân cư để ra tuyến đường vành đai.

Các phương tiện lưu thông qua đường Hòa Khương cấm phương tiện có tải trọng trên 5,5 tấn để vào đổ đất tại khu vực trồng cây keo.

Sau khi đổ đất, các phương tiện quay lại đường cũ ra đường vành đai.

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường.