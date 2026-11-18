Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã tham gia chủ động, thể hiện thiện chí và ủng hộ nước Chủ tịch Philippines, đóng góp tích cực trong thảo luận, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến thiết thực, mang tầm chiến lược, định hướng hợp tác ASEAN trong thời gian tới.

Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển. Các nước và đối tác thể hiện hết sức coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, ấn tượng về các thành tích và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.

Các cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng với Lãnh đạo các nước và đối tác của ASEAN dịp này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các đối tác.

Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò là thành viên trách nhiệm, chủ động, tích cực đóng góp thiết thực vào việc củng cố đoàn kết nội khối, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu bế mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. cảm ơn các nước thành viên và đối tác đã có những đóng góp thực chất vào thành công của các Hội nghị Cấp cao lần này và Năm Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung". Tổng thống nhấn mạnh, dù hoàn cảnh thay đổi, ASEAN vẫn kiên định củng cố hòa bình, ổn định, tăng cường liên kết kinh tế chặt chẽ hơn và bảo đảm an sinh cho người dân.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. cho rằng các thách thức về năng lượng, an ninh biển, công nghệ và biến đổi khí hậu ngày càng đan xen, đòi hỏi các thể chế của ASEAN phải gắn kết chặt chẽ để Hiệp hội tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của các nước thành viên.

Tại lễ bế mạc, Philippines đã chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore. Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. bày tỏ tin tưởng Singapore, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2027, sẽ dẫn dắt Hiệp hội tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng Cộng đồng.

Thủ tướng Lawrence Wong phát biểu tại lễ chuyển giao - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vinh dự khi Singapore đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN đúng vào dịp ASEAN kỷ niệm 60 năm thành lập và khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên và các đối tác để xây dựng một ASEAN gắn kết về mục tiêu, tự tin về tương lai và mở cửa với thế giới.

Thủ tướng Lawrence Wong công bố chủ đề Năm ASEAN 2027 là "Hội nhập sâu hơn, Đối tác rộng hơn" và nhấn mạnh trong một thế giới nhiều biến động, ASEAN đang phải đối diện với nhiều thách thức, khó có thể kiểm soát tất cả các diễn biến và tác động ngoài khu vực, nhưng ASEAN có thể quyết định cách thức ứng phó thông qua củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác và nâng cao khả năng tự định hình tương lai, nắm bắt các cơ hội từ phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch.

Philippines đã chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Lawrence Wong, cần "hội nhập sâu hơn" vì ASEAN cần thúc đẩy phát huy đầy đủ các tiềm năng, bao gồm tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực tài chính, công nghệ số và năng lượng, xây dựng một thị trường ASEAN thống nhất, nơi các doanh nghiệp có thể thành lập và hoạt động thuận lợi, nơi người dân có thêm cơ hội làm việc, đầu tư và thịnh vượng.

"Đối tác rộng hơn" vì ASEAN phải tiếp tục phát triển và hướng ra bên ngoài, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là trong năm 2027 ASEAN kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ, Canada và EU và kỷ niệm 30 năm ASEAN+3.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc