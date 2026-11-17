Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên với lãnh đạo chủ chốt Thành ủy Phòng Thành Cảng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về khả năng kết nối sản xuất với hệ thống cảng biển, mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng, trên cơ sở khai thác lợi thế của mỗi địa phương.

Đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng nhấn mạnh, hai địa phương Thái Nguyên và Phòng Thành Cảng có những điểm tương đồng về truyền thống lịch sử, đồng thời có nhiều lợi thế bổ trợ trong phát triển kinh tế.

Thái Nguyên là căn cứ cách mạng, trung tâm sản xuất công nghiệp quan trọng của Việt Nam, nổi bật với ngành công nghiệp gang thép trước đây và công nghiệp điện tử ngày nay.

Phòng Thành Cảng có mối quan hệ gắn bó với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, hiện cũng là địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp và kinh tế biển của tỉnh Quảng Tây. Đây là nền tảng để hai bên tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Một kết quả hợp tác được phía Phòng Thành Cảng nhấn mạnh là dự án thương mại điện tử xuyên biên giới ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa doanh nghiệp của thành phố với Đại học Thái Nguyên được ký kết năm 2025, hiện đã triển khai tại một số trường đại học thành viên nhằm hỗ trợ ươm tạo, phát triển hoạt động thương mại điện tử và bán hàng qua phát sóng trực tiếp. Mô hình hướng tới cung cấp những giải pháp thực tiễn có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế số giữa hai bên.

Đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn khảo sát và cùng nghiên cứu những phương án hợp tác phù hợp, có khả năng triển khai thực tế.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đánh giá cao những bước phát triển của Phòng Thành Cảng trong xây dựng hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics và hạ tầng kết nối quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh, những dấu ấn lịch sử về tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tại địa phương là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục vun đắp quan hệ gắn bó, tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ.

Thái Nguyên – Phòng Thành Cảng: Mở rộng thúc đẩy hợp tác đầu tư

Thái Nguyên – Phòng Thành Cảng: Mở rộng thúc đẩy hợp tác đầu tư

Thái Nguyên – Phòng Thành Cảng: Mở rộng thúc đẩy hợp tác đầu tư

Thái Nguyên – Phòng Thành Cảng: Mở rộng thúc đẩy hợp tác đầu tư

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường cho biết, với vị trí cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Hiện nay, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng xanh và dịch vụ logistics; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Từ lợi thế bổ trợ giữa hai địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Phòng Thành Cảng và Thái Nguyên chủ động hơn nữa trong tìm kiếm khả năng kết nối hạ tầng, hình thành các chuỗi cung ứng liên địa phương, từng bước mở rộng không gian lưu thông hàng hóa giữa các trung tâm sản xuất của Việt Nam với hệ thống cảng biển, cửa khẩu và thị trường của Quảng Tây.

Bên cạnh công nghiệp và logistics, Thái Nguyên còn có thế mạnh về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, sản xuất, chế biến chè và du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái. Đây cũng là những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác, từ trao đổi kinh nghiệm, kết nối cơ sở đào tạo đến xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và phát triển các chương trình giao lưu nhân dân.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng trao quà lưu niệm.

Khẳng định tinh thần hợp tác cởi mở, đồng chí Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Phòng Thành Cảng đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời mong muốn doanh nghiệp của tỉnh có thêm cơ hội kết nối đối tác, tiếp cận thị trường Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc.

Đồng chí trân trọng mời lãnh đạo thành phố Phòng Thành Cảng sang thăm, làm việc tại Thái Nguyên để trực tiếp khảo sát tiềm năng, trao đổi và lựa chọn những nội dung hợp tác cụ thể.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tăng cường kết nối giữa sản xuất, vận tải và thị trường, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.