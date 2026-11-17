Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Thượng tá Đặng Văn Thương; Ủy viên Thành ủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Công an thành phố, các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia, cổ vũ.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố điều hành chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia chương trình có các khối duyệt đội ngũ, diễu hành của LLVT thành phố, gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, quân nhạc, các đơn vị thuộc Quân khu 3, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an thành phố và các lực lượng quần chúng. Trong đó, 13 khối đứng được tổ chức, tập hợp từ các cụm, đơn vị trên địa bàn thành phố, thể hiện sự chính quy, thống nhất và sức mạnh của LLVT địa phương.

Các khối tham gia chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng.

Theo lộ trình, các khối diễu hành xuất phát từ khu vực Nhà hát thành phố, di chuyển qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Mê Linh (khu vực trước tượng đài Lê Chân), Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú và kết thúc tại Cảng Hoàng Diệu. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, lực lượng Công an và các tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế sôi nổi, hào hùng, thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần yêu nước của quân và dân thành phố Cảng.

Tiếp nối chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân.

Tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Hải Phòng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; đồng thời củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào tối 20-11-2026 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.