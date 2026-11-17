Ông Lê Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng (ngoài cùng bên trái) trao đổi với nhà thầu trong quá trình kiểm tra cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Theo đó, Đoàn công tác kiểm tra thực tế quá trình đào đắp nền đường, thi công hầm chui cao tốc Dầu Giây – Tân Phú tại các vị trí thuộc phường Bình Lộc và xã Xuân Bắc, thành phố Đồng Nai.

Kết luận kiểm tra, làm việc, ông Lê Anh Tuấn cho rằng, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là tuyến giao thông quan trọng trong hành lang kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 20, thúc đẩy liên kết vùng. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu đi lại, vận tải và phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Ông Lê Anh Tuấn yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động thêm nhân lực, máy móc, triển khai thêm các mũi thi công để tăng sản lượng, đẩy nhanh tiến độ dự án. Quá trình xây dựng cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, các đơn vị quan tâm đến hệ thống thoát nước dọc tuyến, cống ngang và các công trình liên quan, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cần theo dõi sát tình hình triển khai dự án của nhà đầu tư, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực tế. Chính quyền các xã có dự án đi qua cần phối hợp kiểm tra, theo dõi việc triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi tuyến cao tốc hình thành.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Lê Anh Tuấn đề nghị ngành chức năng Đồng Nai tăng cường phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Theo bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, thời gian qua ngành chức năng Đồng Nai đã huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong phạm vi cao tốc Dầu Giây – Tân Phú di dời phục vụ dự án. Đến nay, hầu hết người dân vùng dự án đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Máy móc, nhân lực thi công nền đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Theo Tập đoàn Sơn Hải, hiện các nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi công cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, tập trung vào các phần việc như: đào, đắp nền đường, thi công hệ thống cống thoát nước, hầm chui dân sinh và các cầu trên tuyến.

Quá trình thi công cao tốc, các đơn vị gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu đá xây dựng và vị trí bãi đổ thải. Nhà đầu tư kiến nghị ngành chức năng Đồng Nai, Bộ Xây dựng hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục về bãi đổ thải, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án. Tới đây, khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ huy động thêm nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công các hạng mục.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km, điểm đầu tại xã Dầu Giây (Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc xã Phú Lâm (Đồng Nai); dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng; khởi công tháng 8/2025, dự kiến hoàn thành tháng 8/2027. Để triển khai dự án, ngành chức năng cần thu hồi khoảng 380 ha đất, chủ yếu là đất cao su, đất nông nghiệp.