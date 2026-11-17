Chiều 17/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47.

Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên của Đại hội đồng. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III, phiên họp đã thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các Ủy ban, danh mục dự thảo nghị quyết và các vấn đề về tổ chức, hoạt động của AIPA.

Ban Chấp hành đã xem xét đơn xin gia nhập AIPA của Quốc hội Timor-Leste, nhất trí trình Đại hội đồng dự thảo Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ủy ban Chấp hành AIPA. Ảnh: Media QH

Ban Chấp hành cũng xem xét chương trình hoạt động của Đại hội đồng, chuẩn bị cho Phiên đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 5, rà soát Kế hoạch Chiến lược AIPA 2023-2030 và việc kết nạp quan sát viên mới của AIPA.

Nghị viện Singapore, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2026-2027, thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-48 từ ngày 23-27/8/2027 tại Singapore.

Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước đánh giá cao tính phù hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa chủ đề Đại hội đồng AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” với ba ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines về hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng, trao quyền cho người dân.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Philippines cũng như sự phối hợp hiệu quả của Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của AIPA-47, phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và bày tỏ tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Philippines, Timor-Leste cảm ơn Việt Nam hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực

Chiều nay, gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dịp 31/5-1/6 vừa qua, đã mở ra giai đoạn mới hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp, hoàn thiện môi trường pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, giao lưu nghị sĩ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU.

Trên các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định, tin cậy, lâu dài cho Philippines.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Chia sẻ những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian bày tỏ khâm phục những thành tựu Việt Nam đã đạt được; đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Philippines trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Philippines khẳng định, Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, giáo dục, du lịch.

Gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các thành tựu mà Timor - Leste đạt được sau một năm trở thành thành viên ASEAN và việc Ban Chấp hành AIPA đã nhất trí trình Đại hội đồng xem xét thông qua Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor Leste là thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Timor-Leste.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy sớm họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ nhất, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông, giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho Timor-Leste.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Timor-Leste thực hiện các cam kết trong ASEAN và chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029.

Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor-Leste trong quá trình hội nhập khu vực, tham gia AIPA cũng như hỗ trợ Timor-Leste bảo đảm an ninh lương thực. Bà cho biết, Quốc hội Timor-Leste đã có kế hoạch thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước và sẽ thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước về thương mại và đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hôm nay đã cùng Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các Trưởng đoàn chúc mừng và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2026; tin tưởng Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phát huy vai trò của các Nghị viện thành viên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động, lấy người dân làm trung tâm. Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino G. Dy III cảm ơn các Nghị viện thành viên đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Hạ viện Philippines trên cương vị Chủ tịch AIPA-47 cũng như Chủ tịch ASEAN 2026. Chủ tịch AIPA-47 nhấn mạnh, trước những thách thức đan xen trong khu vực, các Nghị viện cần phát huy vai trò lập pháp, giám sát; thúc đẩy nội luật hóa các cam kết ASEAN, góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.