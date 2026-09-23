Cần Thơ: Kịp thời cứu 5 ngư dân gặp nạn

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận các ngư dân gặp nạn

Trước đó, tối 22-9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân ngụ ở tỉnh Cà Mau.

Đồn Biên phòng Trung Bình sau đó thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn, để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho ngư dân

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, ngụ xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) làm thuyền trưởng thông báo đã phát hiện, cứu vớt 5 ngư dân trên phương tiện CM-92044-TS.

Ngày 23-9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ và quân y tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.