Hưng Yên thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Hưng Yên thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hưng Yên gồm 17 tổ chức đảng và 273 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên.

Đồng thời, chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 3 tổ chức đảng và 53 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 11 ủy viên; chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai Đảng bộ mới được thành lập.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh việc thành lập hai Đảng bộ là bước tiếp tục cụ thể hóa chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, xác định rõ hơn tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy tỉnh trong lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Việc chỉ định nhân sự nhằm tạo điều kiện để các tổ chức đảng đi vào hoạt động ngay theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai Đảng bộ cần khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện các quy định và quy chế theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, xác định chế độ sinh hoạt, thông tin, báo cáo và quan hệ công tác giữa Đảng ủy với các cơ quan, tổ chức có liên quan;

Rà soát thật kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác, phương thức lãnh đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; phân định thẩm quyền của Đảng ủy với thẩm quyền của HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Không để xảy ra tình trạng một việc có nhiều tổ chức cùng chỉ đạo nhưng không xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm chính; đồng thời cũng không để có khoảng trống, bỏ sót nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc gì đã rõ chức năng, rõ thẩm quyền thì chủ động thực hiện; việc gì chưa rõ, còn có cách hiểu khác nhau hoặc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để thống nhất.

Hai Đảng bộ ngay trong giai đoạn đầu vận hành phải đặc biệt chú ý không để phát sinh thêm tầng nấc trung gian, không chồng chéo chức năng, không đặt ra thẩm quyền ngoài quy định. Đồng thời, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ được chỉ định cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chủ động nghiên cứu các quy định mới, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới để báo cáo, đề xuất xử lý.