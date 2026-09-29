[Loạt Megastory] Đối thoại cùng những ‘di sản sống’ của Đảng (Kỳ 2)

Suốt 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam là hành trình Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập, năng lực tự nhìn lại, tự đổi mới và củng cố tổ chức Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, yêu cầu xuyên suốt. Và mọi nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều hướng đến một mục tiêu có ý nghĩa quyết định: giữ vững và củng cố niềm tin của nhân dân - nền tảng sức mạnh của Đảng.

Từ lời thề trong chiến tranh đến những yêu cầu bức thiết về xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới, có một mạch nguồn xuyên suốt chưa bao giờ thay đổi, đó là giữ vững niềm tin của nhân dân. Câu chuyện của đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm (sinh năm 1929, chi bộ Khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) - người có gần 80 năm tuổi Đảng chính là một lát cắt sống động để nhìn lại hành trình ấy.

Lịch sử gần một thế kỷ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng luôn coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu khách quan để giữ vững vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”.

Tinh thần ấy cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng”: Điều làm nên sức mạnh, uy tín của Đảng không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nhờ đó, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn cho thấy, một khi quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân, thì đó sẽ là nguy cơ khôn lường cho vận mệnh đất nước và chính sự tồn vong của Đảng. Do đó, giữ gìn mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng luôn là nguyên tắc sinh tử.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nay là xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, tuổi thơ của ông Lê Thanh Kiệm gắn liền với những năm tháng quê hương là địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chính bối cảnh ấy đã sớm hun đúc trong chàng trai trẻ tình yêu quê hương và khát vọng được góp sức cho đất nước. Trong một lần địch lùng sục, truy bắt những gia đình có người tham gia cách mạng, ông bị bắt giữ và nhốt trong hầm. Sau khi tự cởi trói trốn thoát, ông đi theo các cán bộ xã là Việt Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Kiệm bắt đầu từ đó.

97 tuổi đời, gần 80 tuổi Đảng, đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm (chi bộ Khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) vẫn một lòng theo Đảng và đau đáu với hai chữ "niềm tin"...

Nhìn lại hành trình từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đến nay, ở tuổi xưa nay hiếm, ông Kiệm vẫn nhớ những kỷ niệm, những con người và những giá trị đã góp phần làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Đại hội XIV của Đảng đánh giá: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá chưa từng có. Đặc biệt, cuối nhiệm kỳ đã ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả cao nhiều quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, tạo thế và lực cho tăng tốc phát triển”.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (nay là Thủ tướng Chính phủ) nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu.

Từ những thành quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hôm nay, đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm rưng rưng nhớ về khoảnh khắc đứng vào hàng ngũ Đảng cách đây gần 80 năm.

Đối với nhiều người, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một dấu mốc quan trọng. Nhưng với những đảng viên trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là sự khởi đầu cho hành trình cống hiến không ngừng nghỉ vì Tổ quốc và nhân dân.

Năm 1953, ông Kiệm được giới thiệu chuyển sang công tác trong ngành ngân hàng - lĩnh vực khi ấy đang rất cần cán bộ có trình độ và bản lĩnh và cũng là lĩnh vực khó. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc và liên tục được phân công công tác tại nhiều địa phương. Từ cơ sở đến Ngân hàng Nhà nước Trung ương, ở bất cứ vị trí nào ông Kiệm cũng giữ nguyên tinh thần của người cán bộ cách mạng: tận tụy với công việc, nghiêm túc với bản thân và đặt lợi ích chung lên trên hết. Năm 1983, ông được điều động giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai và công tác đến khi nghỉ hưu vào năm 1991.

Tiếp nối những kết quả đạt được từ nhiệm kỳ trước, ngay sau Đại hội XIV, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng hàng loạt nghị quyết, quy định và kết luận quan trọng. Điều đó cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được triển khai theo hướng toàn diện hơn, vừa bao quát các vấn đề có tính nền tảng, vừa tập trung xử lý những khâu trọng yếu, những hạn chế phát sinh từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những kết quả đạt được rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII, tư duy của Đảng không ngừng phát triển: từ giải quyết vấn đề cấp bách đến nhận diện có hệ thống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ chỉnh đốn Đảng đến chỉnh đốn cả hệ thống chính trị; từ xử lý vi phạm đến kết hợp “xây” và “chống”, giáo dục, nêu gương, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và dựa vào nhân dân.

Các chủ trương được thực hiện kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc phức tạp được xử lý nghiêm; tổ chức bộ máy được sắp xếp với quyết tâm cao; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng có tiến bộ. Kết quả đó góp phần củng cố đoàn kết trong Đảng và niềm tin của nhân dân.

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ Đảng giúp ông Kiệm có điều kiện nhìn lại nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của cách mạng Việt Nam.

Có thể nói, công nghệ đang thay đổi phương thức lãnh đạo, quản trị và tiếp cận thông tin; mở ra những khả năng chưa từng có, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là giữ vững những giá trị đã được hun đúc qua lịch sử, mà còn là quá trình chủ động đổi mới để Đảng đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Gần 80 năm qua, lời thề năm nào dưới cờ Đảng vẫn được người đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm gìn giữ nguyên vẹn. Điều ông tự hào nhất chính là thành quả cách mạng vẫn được giữ vững qua rất nhiều khó khăn, thử thách, qua nhiều giai đoạn lịch sử. Và lớp lớp đảng viên hôm nay vẫn luôn giữ niềm tin sắt son với Đảng. Đó không chỉ là sự thủy chung của một đảng viên với lý tưởng cách mạng, mà còn là minh chứng cho chân lý: Đảng chỉ có thể trường tồn khi luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn và gắn bó mật thiết với nhân dân.