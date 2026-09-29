Hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Xã Nguyễn Phích

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (bìa trái), trao hỗ trợ cho gia đình ông Trương Quốc Việt (Ấp 2, xã Nguyễn Phích) có nhà sập hoàn toàn do lốc xoáy.

Trước đó, vào chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm dông, lốc xoáy quét qua địa bàn Xã Nguyễn Phích đã làm thiệt hại 12 căn nhà dân ở Ấp 2 và Ấp 4 (7 căn sập hoàn toàn, 5 căn tốc mái). Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Hiện trường một căn nhà bị sập hoàn toàn sau cơn dông, lốc xoáy chiều tối 28/9.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND Xã Nguyễn Phích đã huy động Đội xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường; đồng thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng.

Trong đêm 28/9, đồng chí Trần Quốc Sự, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã động viên, trao hỗ trợ nhằm giúp bà con vơi bớt khó khăn trước mắt.

Trong đó, hộ có nhà bị sập hoàn toàn nhận hỗ trợ 5 triệu đồng; hộ có nhà bị tốc mái nhận hỗ trợ 3 triệu đồng.

Đồng chí Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (thứ hai từ trái sang), trao hỗ trợ cho gia đình ông Huỳnh Công Khê (Ấp 4, Xã Nguyễn Phích)

có nhà sập hoàn toàn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đoàn công tác đề nghị chính quyền Xã Nguyễn Phích tiếp tục duy trì lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định đời sống và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

UBND xã Nguyễn Phích cũng kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới cho 6 hộ có nhà bị sập hoàn toàn./.