Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với du lịch châu Âu

Người dân tắm biển tránh nóng tại Dubrovnik, Croatia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch và Lữ hành Euronews ở Brussels, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) Eduardo Santander cảnh báo: “Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với du lịch hiện nay, hơn bất kỳ yếu tố nào khác”.

Theo ông Santander, những tác động của khí hậu cực đoan đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động du lịch tại châu Âu. Nắng nóng có thể khiến đường ray đường sắt giãn nở, buộc tàu phải tạm dừng hoạt động, trong khi tình trạng hạn hán làm mực nước các con sông xuống thấp, khiến nhiều tuyến du lịch đường sông không thể vận hành. Ông cho rằng khả năng thích ứng với những biến động này sẽ ngày càng quyết định sức chống chịu của ngành du lịch châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải nâng cao khả năng thích ứng tốt hơn với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo”.

Biến đổi khí hậu cũng đang làm thay đổi dòng khách du lịch. Trong mùa Hè 2026, các đợt nắng nóng gay gắt tại khu vực Địa Trung Hải thúc đẩy nhiều du khách tìm đến những điểm đến mát mẻ hơn, tạo nên xu hướng được gọi là “coolcation” - lựa chọn kỳ nghỉ tại những nơi có khí hậu dễ chịu hơn trong mùa Hè.

Theo người đứng đầu ETC, những thay đổi này đòi hỏi châu Âu phải có sự chuẩn bị đồng bộ và phối hợp chặt chẽ hơn. Không chỉ cơ sở lưu trú, hệ thống giao thông và các điểm tham quan cần được đầu tư để thích ứng với điều kiện khí hậu mới, mà toàn ngành du lịch cũng phải nâng cao khả năng ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, tình trạng ùn tắc tại các sân bay, phương tiện giao thông mặt đất và những điểm du lịch đông khách cũng đang gây sức ép lên hạ tầng và cộng đồng địa phương. Theo ông Santander, đây là những vấn đề cần được giải quyết trong quá trình quản lý dòng khách, nhất là khi châu Âu vẫn là khu vực thu hút đông du khách quốc tế nhất thế giới.

Du lịch hiện đóng góp khoảng 10% nền kinh tế châu Âu và tỷ trọng này còn cao hơn tại một số quốc gia. Vì vậy, ông Santander cho rằng đầu tư vào hạ tầng du lịch và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của riêng ngành du lịch mà còn có ý nghĩa đối với nền kinh tế châu Âu nói chung.