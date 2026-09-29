[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30/9/2026: Nắng nóng trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ
Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chấm dứt chuỗi ngày mát mẻ, nắng nóng diện rộng quay lại . Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa rào, dông về chiều.
Tại Bắc Bộ, đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vài nơi. Sang ngày mai, trời chuyển nắng mạnh từ sớm; trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng, cục bộ nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác cũng duy trì nền nhiệt cao, thời tiết oi bức vào trưa và đầu giờ chiều.
Trung Bộ, đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi; Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có nắng nóng diện rộng, trong khi các khu vực còn lại thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ nắng không quá gay gắt. Cần lưu ý tình trạng oi bức trong những giờ trưa, chiều.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, hai khu vực có nắng, thời tiết tương đối ổn định trong ngày. Đến chiều, mưa rào và dông xuất hiện trở lại, cục bộ có mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-3092026-nang-nong-tren-dien-rong-tai-bac-bo-va-trung-bo-post991816.html