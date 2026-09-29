Thàng Tín khởi công xây dựng cầu dân sinh tại thôn Lùng Chin Hạ

Các đại biểu và đại diện đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức khởi công công trình cầu dân sinh tại thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín.

Cầu dân sinh được thiết kế dài 11 m, rộng 2 m, cao 4 m, tổng giá trị công trình ước khoảng 450 triệu đồng, gồm kinh phí nguyên vật liệu, nhân công và ngày công đóng góp của Nhân dân. Công trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tài trợ của Đoàn thiện nguyện Hoa Sen, Phật tử chùa Hòe Nhai (Hà Nội), qua sự kết nối của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Việc xây dựng cầu có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, nhất là học sinh trong quá trình đi lại, sinh hoạt và giao thương. Công trình đặc biệt phát huy hiệu quả trong mùa mưa lũ, góp phần khắc phục khó khăn về giao thông nông thôn trên địa bàn. Dự kiến, với sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân, công trình sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân thôn Lùng Chin Hạ.