Quảng Ninh: Phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Dự và chỉ đạo buổi phát động có Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh.

9 tháng năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Bộ CHQS thành phố được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các lực lượng của Bộ CHQS thành phố duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng và 30 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm, làm việc trên địa bàn.

Công tác huấn luyện, diễn tập được triển khai chặt chẽ, an toàn. Bộ CHQS thành phố tổ chức thành công diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty cho 4 doanh nghiệp ngành than, 5 địa phương diễn tập phòng thủ dân sự và 5 địa phương diễn tập chiến đấu phòng thủ. Các lực lượng của Bộ CHQS thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tại buổi phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Công tác kiện toàn tổ chức biên chế, điều chỉnh lực lượng được triển khai đồng bộ; sắp xếp 54 Ban CHQS cấp xã; thành lập, bảo đảm hoạt động của 1 hải đội, 8 trung đội và 57 tiểu đội dân quân thường trực. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả tích cực. Các lực lượng của Bộ CHQS thành phố tham gia 12 cuộc hội thi, hội thao, liên hoan các cấp, đạt 1 giải Nhì toàn quốc, 1 giải A cấp Bộ Công an, 2 giải Nhì cấp toàn quân, 1 giải Nhất cấp Quân khu và 8 giải Ba cấp Quân khu.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững. Công tác chính sách, dân vận, xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác thi đua, khen thưởng được Bộ CHQS thành phố thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời. Trong 9 tháng năm 2026, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu và Thành ủy, UBND thành phố khen thưởng.

Quang cảnh buổi phát động thi đua.

Tại lễ phát động, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS thành phố xác định đợt thi đua tập trung vào 3 nội dung: Thi đua làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt nhân sự Ban CHQS cấp xã; nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có từ 75% khá, giỏi trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5-10 đến ngày 25-12-2026. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.