Lâm Đồng tạo môi trường để sinh viên phát huy năng lực và khát vọng cống hiến

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chúc mừng Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, khát vọng, trí tuệ và tinh thần cống hiến của 25.361 sinh viên và 21.371 hội viên trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

Đây là đại hội đầu tiên ghi dấu sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trên không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập; ngày hội lớn thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ trí tuệ của sinh viên các dân tộc toàn tỉnh, từ đại ngàn đến biển xanh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, việc thành lập Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng mở ra bước phát triển mới trong công tác hội và phong trào sinh viên địa phương.

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở từ đại ngàn đến biển xanh, mở ra cơ hội lớn cho sinh viên có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, việc làm và đóng góp cho địa phương. Kỷ nguyên mới đồng thời đòi hỏi sinh viên không ngừng nâng cao tri thức, năng lực số, khả năng thích ứng và bản lĩnh văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Anh Nguyễn Minh Triết lưu ý, Hội Sinh viên tỉnh phải thực sự là mái nhà chung của sinh viên Lâm Đồng; kết nối các cơ sở hội, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của sinh viên, huy động sự đồng hành của nhà trường, địa phương và doanh nghiệp. Từ sự kết nối đó, Hội tạo ra những cơ hội cụ thể để sinh viên rèn luyện, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh và của đất nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, cần xây dựng dấu ấn riêng của sinh viên Lâm Đồng bằng những đóng góp cụ thể cho địa phương. Các hoạt động cần gắn với những lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế biển, logistics, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số ở cơ sở.

Đồng thời tin tưởng, với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của sinh viên Lâm Đồng, Hội Sinh viên tỉnh sẽ xây dựng được tổ chức vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương và phong trào sinh viên cả nước.

Đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028, với chủ đề “Sinh viên Lâm Đồng: Vững bản sắc-Giàu khát vọng-Tiên phong sáng tạo-Kiến tạo tương lai-Tiến vào kỷ nguyên mới”. Đây là diễn đàn quy tụ tâm huyết, nơi sinh viên hiến kế xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc nâng tầm phong trào sinh viên và đóng góp nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cho biết, địa phương hội tụ nhiều tiềm năng từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo đến kinh tế biển, logistics, du lịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng tặng học bổng cho sinh viên tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tuy nhiên tiềm năng sẽ không thể phát huy trọn vẹn giá trị nếu thiếu đi nguồn lực con người. Trong đó, trí thức trẻ, lực lượng hội viên, sinh viên chính là một trong những nguồn lực giàu sức sáng tạo, có khả năng tiếp cận nhanh với tri thức mới, khoa học-công nghệ và những xu thế phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành khóa I xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy của sinh viên; là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những người trẻ có năng lực, khát vọng và tinh thần cống hiến; đi đầu trong học tập thực chất, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh; tạo môi trường để sinh viên tham gia ngày càng thực chất vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại Đại hội, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I. Các Phó Chủ tịch gồm: anh Đào Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Đình Nghiệp, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Đà Lạt; anh Trần Hoàng Phúc, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Yersin Đà Lạt.