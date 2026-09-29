Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 29/9, Công an Tp.Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Tp.Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Theo các quyết định được công bố, Đại tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Tp.Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an Thành phố và biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Tp.Hà Nội, trao quyết định cho Đại tá Trần Văn Quang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng, đồng thời ghi nhận quá trình gần 27 năm công tác của Đại tá Trần Văn Quang trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 6 năm công tác tại Công an Tp.Hà Nội.

Theo Giám đốc Công an Tp.Hà Nội, trên các cương vị được giao, Đại tá Trần Văn Quang đã tham mưu nhiều chủ trương về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững phẩm chất, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an Tp.Hà Nội.

Đại tá Trần Văn Quang cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.