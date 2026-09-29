Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải động viên người dân bị ảnh hưởng do ngập úng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) chia sẻ và động viên gia đình ông Lý Văn Quyền (ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hưng) nỗ lực vượt qua khó khăn do thiên tai.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (thứ ba từ phải sang).

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường, tính đến chiều 29/9, trên địa bàn xã Khánh Hưng còn hơn 1.100 ha lúa bị ngập, trong đó khoảng 119 ha đã ghi nhận thiệt hại.

Để bảo vệ diện tích lúa còn lại, chính quyền địa phương đang tích cực vận động người dân gia cố hệ thống bờ bao; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành hết công suất các cống và trạm bơm để đẩy nhanh tiêu thoát nước.

Toàn xã Khánh Hưng hiện còn hơn 1.100 ha lúa hè thu bị ngập, chưa thu hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, máy gặt đập liên hợp được huy động để thu hoạch lúa.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi tình hình sản xuất, sinh hoạt và những khó khăn của nông dân; động viên bà con nỗ lực cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, tập trung mọi nguồn lực bảo vệ tài sản, đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền xã Khánh Hưng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát cơ sở và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó.

Đối với những diện tích lúa đủ điều kiện, cần khẩn trương hỗ trợ người dân huy động máy cắt và liên hệ đơn vị thu mua, tuyệt đối không để lúa tồn đọng gây hư hỏng, thất thoát. Tại khu vực nền đất yếu, sụt lún không thể đưa máy móc vào thu hoạch, địa phương phải huy động ngay các lực lượng xung kích tại chỗ hỗ trợ người dân gặt lúa thủ công.

“Các đơn vị duy trì nghiêm túc ứng trực, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tập trung hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng trực tiếp và các điểm xung yếu; đồng thời khẩn trương rà soát, thống kê chính xác thiệt hại để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất”, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh./.