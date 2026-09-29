Thiếu niên 17 tuổi đuối nước thương tâm dưới sông Hương

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông huy động một xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước đến hiện trường.

Phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, lực lượng chức năng triển khai xuồng rà tìm, đồng thời tổ chức lặn tìm kiếm tại khu vực được xác định có khả năng cao nạn nhân gặp nạn.

Hiện trường vụ việc.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy nạn nhân là cháu V.H.T.H. (SN 2009, xã Bắc Thanh Miện, TP. Hải Phòng).

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương theo quy định.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các khu vực sông, hồ, kênh, mương, đặc biệt đối với trẻ em và thanh, thiếu niên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, không tự ý xuống khu vực sông, hồ khi không bảo đảm an toàn và cần giám sát trẻ em khi vui chơi gần các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn