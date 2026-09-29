MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân 180 nhóm thiện nguyện

Chiều 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023–2026, lần thứ 3.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên, đến nay MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã kết nối với 180 nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm, với hơn 14.277 thành viên, triển khai các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và an sinh xã hội.

Trong đó, 67 nhóm, nhà hảo tâm được kết nối thông qua đầu mối Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 19 nhóm thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và 94 nhóm thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.

Một số các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, khách mời giao lưu tại buổi gặp mặt (ảnh Ngô Toàn)

Nguồn lực từ các hoạt động thiện nguyện được tập trung hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và các đối tượng yếu thế; người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như xây dựng, sửa chữa nhà ở, trường học, công trình dân sinh; hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cũng tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, bày tỏ sự tri ân đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trong hoạt động an sinh xã hội.

Bà Võ Thị Minh Sinh đánh giá các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm là những “cánh tay nối dài đầy yêu thương”, góp phần đưa sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi gặp mặt (ảnh Ngô Toàn)

Cùng với các cấp chính quyền, hoạt động thiện nguyện thời gian qua đã giúp nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, học tập, y tế, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục làm cầu nối để kết nối các nguồn lực thiện nguyện với những địa chỉ cần hỗ trợ.

Dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An gặp mặt, tri ân vì có những đóng góp tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023–2026.

Báo Pháp luật Việt Nam nhận biểu trưng tri ân và hoa của lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tại buổi Gặp mặt (ảnh Đ. Bắc)

Trước đó, ngày 1/8/2026, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tương Dương tổ chức khởi công, bàn giao 3 “Mái ấm tư pháp” cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba gia đình ông Lương Văn Chiến (bản Mon), ông Ven Văn Bún (bản Na Bè) và ông Lương Văn Tâm (bản Khe Ngậu) được hỗ trợ tổng cộng 210 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Tháng 5/2026, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Công ty CP Địa ốc Bến Thành và các nhà hảo tâm khởi công “Mái ấm tư pháp” cho gia đình ông Dương Văn Hoàng tại xã Nghĩa Mai, với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.

Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với các đơn vị và bàn giao 3 Mái ấm tư pháp tại xã Tương Dương (ảnh Ngô Toàn)

Trong các đợt mưa lũ năm 2025, Báo Pháp luật Việt Nam cũng phối hợp với các nhà hảo tâm, nhà tài trợ hỗ trợ hàng chục tấn gạo, nước mắm, mì tôm, nước sạch… cho người dân vùng lũ tại các xã Tương Dương, Tân An và Nghĩa Hành.