Cán bộ hội tận tụy

Với sự chân thành, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, bà Não Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Nam đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ tại địa phương.

Sẻ chia yêu thương

Bén duyên với công tác hội từ tháng 7-2025, bà Thảo từng bước bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Với địa bàn rộng, để nắm bắt tình hình, bà thường xuyên xuống tìm hiểu hoạt động của từng chi hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của hội viên để chia sẻ, động viên và có các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Với sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, bà nhận được sự tin tưởng, đồng hành của hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động hội. “Tôi luôn tâm niệm rằng làm công tác hội không chỉ bằng trách nhiệm mà còn phải bằng cả trái tim. Mỗi việc làm, mỗi hoạt động phải thực sự mang lại giá trị thiết thực cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và cộng đồng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng gần gũi, nắm bắt từng hoàn cảnh để có cách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Não Thị Thanh Thảo trao hỗ trợ các trẻ em mồ côi được hội nhận đỡ đầu.

Trong công tác an sinh xã hội, bà Thảo đã vận động các nguồn lực để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà vận động, phối hợp trao 64 suất quà cho cán bộ, hội viên, gia đình chính sách và trẻ em khuyết tật; 150 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với chi hội, bà quyên góp gần 8 triệu đồng hỗ trợ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, trao 2 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà phối hợp với các nhóm thiện nguyện trao 35 suất quà cho học sinh trong chương trình “Tiếp sức đến trường”. Đồng thời, vận động các chi hội chung tay nhận đỡ đầu 15 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ ít nhất 2,5 triệu đồng/em/năm; tặng đồ dùng học tập, quà vào các dịp lễ, Tết và thường xuyên thăm hỏi, động viên các em. Sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em vơi bớt khó khăn và tiếp thêm nghị lực để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Em Nguyễn Thiên Đại Phúc (thôn Văn Lâm 2) chia sẻ: “Mẹ mất, cha bỏ đi, em sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ khi được hội nhận đỡ đầu, em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Lan tỏa phong trào

Bà Thảo còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội thông qua việc triển khai nhiều mô hình thiết thực, vận động hội viên tham gia như: Tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, “Ngôi nhà xanh”, “Chi hội số - Gia đình số”; các câu lạc bộ “Hộ gia đình nói không với ma túy”, “Không có người thân vi phạm pháp luật”, “5 không, 3 sạch, 3 an”, dân vũ... Các mô hình góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống tệ nạn xã hội và phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của hội viên đối với cộng đồng. Qua đó, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

Nhờ những cách làm hiệu quả của bà Thảo, các phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, các chỉ tiêu công tác hội được giao đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, hội đã phát triển 90 hội viên mới; phối hợp đào tạo nghề cho 70 lao động nữ; tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm cho 780 người; thực hiện 4 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Thời gian tới, bà Thảo sẽ cùng tập thể hội đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và trẻ em; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động hội, bảo đảm các phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng.

Ông TRẦN ĐOÀN PHƯỚC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã: Bà Não Thị Thanh Thảo là cán bộ hội nhiệt tình, trách nhiệm, luôn quan tâm đến đời sống hội viên. Những hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng các mô hình thiết thực do bà triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.