Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026): ​​​​​​​Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội

Chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội trong năm 2026 nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác hội và hỗ trợ hội viên, phụ nữ thích ứng với xu thế phát triển của thời đại. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về những kết quả đạt được và định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội thời gian tới.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga.

- Bà cho biết, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đạt những kết quả như thế nào?

- Thời gian qua, các cấp hội đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động hội. Đến nay, 100% cán bộ hội chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet; tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số theo quy định. 100% cơ sở hội đã nhập dữ liệu hội viên vào phần mềm quản lý; tích cực vận động hội viên, phụ nữ cài đặt ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”, “KhanhHoa-S” để cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt hoạt động hội, phản ánh kiến nghị và tăng cường kết nối, tương tác an toàn trên không gian số.

Các cơ sở hội đã thành lập 23 mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình số”, “Hòm thư số” và 315 câu lạc bộ, tổ, nhóm tập hợp hội viên, phụ nữ trên không gian mạng. 100% chi hội ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, website, fanpage để truyền thông, duy trì sinh hoạt, kết nối hội viên trên môi trường số bảo đảm thông tin kịp thời, nhanh chóng. Các cấp hội còn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ tiếp cận các tiện ích số trong đời sống như: Thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và khai thác thông tin hữu ích phục vụ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Các cấp hội đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với điều kiện địa bàn và nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phần mềm quản lý hội viên cho 155 chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN cấp xã; các cơ sở hội phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào công tác hội, đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cán bộ cơ sở, hội viên nòng cốt còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên sử dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tế. Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa thông qua nhóm trực tuyến, video hướng dẫn, tài liệu điện tử. Đối với phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa và những người còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ, hội chú trọng hỗ trợ phù hợp với khả năng của từng người, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

- Nhằm giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kỹ năng số, ứng dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, hội đã triển khai những hình thức hỗ trợ nào?

- Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ ứng dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường thông qua các diễn đàn, ngày hội về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó, giúp chị em cập nhật kiến thức chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ; tiếp cận khóa học trực tuyến “Thợ công nghệ”, học hỏi kinh nghiệm xây dựng kênh TikTok và thực hành livestream (phát trực tiếp) bán hàng...

Để giúp phụ nữ khởi nghiệp, các cấp hội đã hỗ trợ chị em kỹ năng xây dựng hình ảnh sản phẩm, chụp ảnh, quay video, viết nội dung giới thiệu, bán hàng trực tuyến và tương tác với khách hàng trên các nền tảng phù hợp. Đồng thời, hướng dẫn hội viên nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Mặt khác, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận kiến thức về kinh doanh số, thanh toán điện tử và các phương thức quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn; khuyến khích hội viên ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày...

- Để việc ứng dụng công nghệ số đi vào thực chất, trở thành kỹ năng thường xuyên của hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ ở cơ sở, thời gian tới, hội sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào?

- Chúng tôi xác định, mỗi cán bộ hội là người tiên phong, mỗi chi hội là địa chỉ hỗ trợ kỹ năng số giúp hội viên, phụ nữ từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả. Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình công tác hằng năm, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua; tổ chức tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, quan tâm hỗ trợ phụ nữ ở vùng khó khăn, phụ nữ cao tuổi tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Cùng với đó, đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các kênh thông tin số, gắn chuyển đổi số với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và phát triển kinh tế; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình số”, phát huy vai trò của cán bộ hội trong hướng dẫn, đồng hành với hội viên ứng dụng công nghệ vào công việc và đời sống. Qua đó, giúp phụ nữ sử dụng thành thạo, làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả các tiện ích số, tạo ra những giá trị mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Trân trọng cảm ơn bà.