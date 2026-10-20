Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Các hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành với phụ nữ Thủ đô trong cuộc sống.

Phụ nữ Thủ đô tham gia đồng diễn dân vũ. Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tôn vinh phụ nữ, lan tỏa những giá trị đẹp

Những ngày tháng 10 này, không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 lan tỏa khắp các xã, phường của Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Từ biểu dương những phụ nữ tiêu biểu, giao lưu văn hóa, văn nghệ đến thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hoạt động đều góp phần tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội; đồng thời tạo không gian giao lưu, sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Tháng Áo dài Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 1-10 đến hết ngày 20-10. Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, người lao động và phụ nữ trên địa bàn mặc áo dài tại công sở, trường học, cơ quan, đơn vị và trong các sự kiện phù hợp. Cùng với đó, hoạt động trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã giúp nhiều chị em có thêm cơ hội khoác lên mình trang phục truyền thống giàu giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua chương trình, hình ảnh tà áo dài duyên dáng tiếp tục được lan tỏa trong đời sống thường nhật, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Những tà áo dài thướt tha của phụ nữ Thủ đô không chỉ tô điểm cho diện mạo đô thị mà còn góp phần tôn lên nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Cùng với các hoạt động tôn vinh áo dài, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Chương trình đồng diễn dân vũ được tổ chức tại 126 xã, phường và địa bàn dân cư, với sự tham gia của hơn 30.000 cán bộ, hội viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình đoàn kết. Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, hoạt động này còn tạo cơ hội để chị em giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Tại cơ sở, các hoạt động văn hóa, thể thao được kết hợp với bảo vệ môi trường, chăm sóc những tuyến đường phụ nữ tự quản, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó có nữ công nhân, lao động nhập cư, phụ nữ khuyết tật. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần cải thiện đời sống hội viên và khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Không chỉ chăm lo đời sống hội viên và thúc đẩy các phong trào tại cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội còn chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”, tổ chức tại Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ (xã Chuyên Mỹ), đã tạo không gian để nữ nghệ nhân, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp gìn giữ nghề truyền thống, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại diễn đàn, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được chia sẻ, từ truyền nghề cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ trong quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến phát triển du lịch văn hóa. Những kinh nghiệm này cho thấy, vai trò chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong gìn giữ di sản, đồng thời mở ra hướng kết nối giữa bảo tồn nghề truyền thống với hoạt động kinh tế, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Đặc biệt, trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã biểu dương 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là những nữ công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, doanh nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, nữ chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ Hội cơ sở. Mỗi người có một hoàn cảnh, một lĩnh vực công tác riêng, nhưng đều có chung tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, mỗi tấm gương được tôn vinh là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với xã hội. Đó là những người phụ nữ bình dị mà cao quý, tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ Hà Nội giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch và văn minh.

Từ lắng nghe đến thấu hiểu và đồng hành

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo dấu ấn trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần gũi, thực chất, lấy hội viên làm trung tâm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, chương trình được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, với mong muốn tháng 10 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ mà còn là cơ hội để tổ chức Hội lắng nghe, thấu hiểu và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đây cũng là cơ sở để Hội nhận diện sát thực hơn những vấn đề phụ nữ quan tâm, đề xuất giải pháp phù hợp, đổi mới nội dung hoạt động và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Để chương trình đi vào thực chất, tránh hình thức, các cấp Hội triển khai nhiều kênh tiếp nhận ý kiến, kết hợp đối thoại trực tiếp với ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh các buổi gặp gỡ tại khu dân cư, phụ nữ Thủ đô có thể gửi ý kiến qua website phunuthudo.com.vn, chuyên mục “Phụ nữ số” trên ứng dụng iHanoi và fanpage Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Nội dung phản ánh tập trung vào những vấn đề thiết thân trong đời sống, như: Môi trường sống, việc làm, an toàn thực phẩm, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, chính sách hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Cán bộ, hội viên cũng thẳng thắn nêu những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, vướng mắc về chế độ, chính sách; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

Đằng sau mỗi ý kiến không chỉ là một vấn đề cần giải quyết mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng của hội viên đối với tổ chức Hội. Đó có thể là mong muốn của người mẹ về một môi trường sống an toàn cho con; nỗi lo của nữ công nhân xa quê trước những bất ổn về việc làm, thu nhập; hay khát vọng vươn lên của những phụ nữ đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Lắng nghe những tâm tư ấy cũng chính là cách để tổ chức Hội đến gần hơn với đời sống, nhận diện đúng nhu cầu và đồng hành thiết thực hơn cùng phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, Hội phấn đấu bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh của hội viên được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi kết quả xử lý, bảo đảm rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định. Hiệu quả của chương trình không chỉ được thể hiện qua số lượng ý kiến tiếp nhận mà quan trọng hơn là mức độ chuyển biến trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và sự hài lòng của hội viên, phụ nữ.

Tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, chương trình được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó có đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ và lồng ghép hoạt động lắng nghe trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng dự kiến tổ chức diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói” trực tiếp tại xã Ứng Hòa, trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát và ý kiến thu thập từ nhiều kênh. Qua đó, những kiến nghị từ cơ sở có thêm cơ hội được chuyển tải đầy đủ đến cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả xem xét, giải quyết các vấn đề đặt ra.

Song hành với đổi mới phương thức tiếp nhận kiến nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng khả năng kết nối và hỗ trợ hội viên. Đến nay, dữ liệu của 784.666 hội viên đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tương tác. Trong 9 tháng của năm 2026, các cấp Hội tổ chức 31/37 hội nghị tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 52.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; đồng thời tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 3.200 cán bộ Hội.

Hội cũng đã xây dựng bản đồ số của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và 126 Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường; vận hành nền tảng kết nối cung cầu phunuhanoi.vn. Những nền tảng này góp phần hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.

Giá trị cốt lõi của “Tháng nghe phụ nữ nói” không chỉ nằm ở những con số hay mô hình ứng dụng công nghệ mới, mà còn ở sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của tổ chức Hội: Từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại hai chiều, từ vận động hội viên tham gia sang chủ động lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ giải quyết những vấn đề hội viên quan tâm. Khi tiếng nói của phụ nữ được tôn trọng, kiến nghị được tiếp nhận và phản hồi bằng những hành động cụ thể, niềm tin của hội viên đối với tổ chức Hội sẽ có thêm cơ sở để được củng cố.

Từ những cuộc đối thoại, những ý kiến được tiếp nhận và những khó khăn từng bước được tháo gỡ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ Thủ đô tiếp tục được khơi dậy. Những giá trị tích cực được vun đắp từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư sẽ góp phần bồi đắp sức mạnh cộng đồng, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thời đại mới tự tin, nhân ái, bản lĩnh, trách nhiệm; chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và đáng sống.