Chứng khoán Kafi báo lãi quý III giảm hơn 13%

Chứng khoán Kafi lãi 431 tỷ đồng sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Chứng khoán Kafi lãi 431 tỷ đồng sau 9 tháng

Chứng khoán Kafi lãi 431 tỷ đồng sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu hoạt động của Kafi đạt gần 981 tỷ đồng, tăng 14,76% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 580,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 567 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản lỗ từ hoạt động này tăng 11,5%, khiến biên lãi gộp suy giảm.

Hoạt động cho vay và phải thu tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh thu, với khoản lãi đạt 315 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 53% so với cùng kỳ, còn 26,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí quản lý của Kafi lần lượt tăng 4,5%, 52,84% và 88,9%. Chi phí gia tăng khiến lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 136,8 tỷ đồng, giảm 13,04% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của Kafi đạt hơn 3.004 tỷ đồng, tăng 62%. Lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 431 tỷ đồng, cùng tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 1.050 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành khoảng 51% kế hoạch.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kafi đạt 26.245 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 12.283 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Danh mục FVTPL đạt hơn 9.595 tỷ đồng, chủ yếu là giấy tờ có giá và tiền gửi có kỳ hạn, với tổng giá trị 8.160 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý III đạt 17.871 tỷ đồng, giảm so với mức 18.259 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 17.521 tỷ đồng, bao gồm hơn 13.300 tỷ đồng vay ngân hàng trong nước. Theo Kafi, các khoản vay này có kỳ hạn dưới một năm, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.