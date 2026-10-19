VinFast VF 6 Eco ưu đãi hơn 58 triệu đồng

Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 mang lại lợi ích đáng kể về chi phí sử dụng lâu dài.

Trang bị an toàn đầy đủ

Khi mua ôtô cho gia đình, anh Lê Công Thành, giáo viên tại Gia Lai, dành sự quan tâm lớn cho tính năng an toàn. Thường xuyên di chuyển trên cung đường đèo dốc của Tây Nguyên, anh hiểu rõ việc kiểm soát xe trong điều kiện mưa quan trọng thế nào, nhất là khi chở người thân. Đó cũng là lý do sau khi lái thử VinFast VF 6 Eco tại đại lý, anh đặc biệt ấn tượng với hệ thống cân bằng điện tử.

“Vào mùa mưa, đường đèo ở Tây Nguyên rất trơn. Khi xe có dấu hiệu mất ổn định do đánh lái tránh đột ngột, cân bằng điện tử sẽ can thiệp phanh từng bánh để hỗ trợ giữ xe đi đúng hướng. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho người lái mới”, anh Thành chia sẻ.

Nhiều tính năng trên VinFast VF 6 Eco hỗ trợ người lái trong những tình huống thường gặp.

Trên VF 6 Eco, cân bằng điện tử phối hợp cùng nhiều công nghệ khác để hỗ trợ người lái trong những tình huống thường gặp. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, trong khi phân phối lực phanh điện tử EBD điều chỉnh lực phanh phù hợp giữa các bánh xe.

Nếu tài xế bất ngờ đạp phanh nhưng lực đạp chưa đủ mạnh, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA có thể tăng lực phanh để giúp xe giảm tốc hiệu quả hơn. Khi di chuyển trên mặt đường trơn, kiểm soát lực kéo TCS hỗ trợ hạn chế bánh xe quay trượt lúc tăng tốc. Khối pin được bố trí dưới sàn cũng góp phần hạ trọng tâm, cải thiện độ ổn định thân xe.

Với địa hình nhiều dốc như tại Gia Lai, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc mang lại lợi ích rõ rệt. Hệ thống tạm thời duy trì lực phanh khi người lái chuyển chân từ phanh sang ga, giúp hạn chế xe trôi ngược.

VinFast VF 6 Eco phù hợp di chuyển trong nhiều địa hình.

Trong thành phố, chế độ tự động giữ phanh kết hợp phanh đỗ điện tử lại giúp tài xế thoải mái hơn khi chờ đèn đỏ hoặc gặp ùn tắc. Người lái có thể nhả chân phanh khi xe đứng yên, tránh phải giữ bàn đạp liên tục.

VF 6 Eco còn sở hữu hệ thống giám sát áp suất lốp, cảnh báo khi phát hiện bất thường để tài xế kiểm tra kịp thời. Trên cao tốc, tính năng kiểm soát hành trình giúp duy trì tốc độ cài đặt, giảm thao tác cho người cầm lái trong chuyến đi dài.

Ưu đãi 9%, giá chưa đến 590 triệu đồng

Ngoài nhóm công nghệ hỗ trợ vận hành, anh Thành còn đánh giá cao các trang bị giúp việc lái xe trong phố trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là tính năng anh muốn có để vợ mình, người mới lấy bằng lái, có thể tự tin sử dụng ôtô. Chẳng hạn, khi chuyển làn giữa dòng phương tiện đông đúc, cảnh báo điểm mù giúp tài xế có thêm thông tin về chiếc xe nằm ngoài vùng quan sát thuận lợi của gương chiếu hậu.

Việc lùi hoặc ghép xe cũng bớt áp lực nhờ camera phía sau hiển thị hình ảnh, kết hợp cảm biến đỗ xe cảnh báo khoảng cách với vật cản. Những hỗ trợ này hữu ích khi xoay xở tại bãi đỗ chật hoặc khu dân cư đông đúc.

“Vợ tôi mới lấy bằng chưa lâu, việc lùi chuồng, ghép xe còn chưa thạo nên cũng ngại ra đường. Khi VF 6 Eco được trang bị như thế này, vợ tôi sẽ yên tâm tự cầm lái hơn”, anh Thành cho biết.

Điểm khiến VF 6 Eco trở nên đáng cân nhắc là toàn bộ tính năng trên được trang bị sẵn ở phiên bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết 646 triệu đồng.

VF 6 Eco phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 646 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang đến khoản hỗ trợ 9%, tương đương 58,14 triệu đồng, đưa giá VF 6 Eco xuống còn 587,86 triệu đồng. Nếu lựa chọn VF 6 Plus, khách hàng được hỗ trợ 62,91 triệu đồng, giảm giá xe từ 699 triệu đồng xuống 636,09 triệu đồng. Chính sách áp dụng thời điểm 19/9-19/12.

Ưu đãi dành cho khách đang sở hữu ôtô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ôtô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang mua ôtô điện VinFast. Xe mới có thể đăng ký dưới tên khách hàng hoặc người thân, gồm vợ/chồng, con, bố mẹ hai bên, anh chị em ruột bên vợ hoặc bên chồng.

Lợi ích tài chính còn tiếp tục trong quá trình sử dụng. Chủ xe VF 6 Eco được miễn phí 10 lượt sạc/tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với gia đình sử dụng ôtô thường xuyên, khoản tiết kiệm tiền sạc trong hơn 2 năm là yếu tố đáng tính đến khi cân nhắc tổng chi phí.

Mức giá dưới 590 triệu đồng sau ưu đãi, cộng với hệ thống an toàn và hỗ trợ lái khá đầy đủ ngay từ bản tiêu chuẩn, tạo lợi thế cạnh tranh cho VF 6 Eco. Với gia đình cần chiếc xe để 2 vợ chồng cùng sử dụng, đây là lựa chọn có nhiều lý do thuyết phục để xuống tiền.

Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ôtô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra vào 10/10-1/11 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Theo đó, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên đến 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.