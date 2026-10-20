Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cán bộ xã Hòa Tiến hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tận tâm phục vụ

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Đề案 số 02-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Tiến triển khai mô hình “Ba hỗ trợ - không khoảng cách”.

Mô hình tập trung vào 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở, hỗ trợ từ xa qua thiết bị thông minh và hỗ trợ lưu động tại các thôn. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Tiến cử cán bộ trực tiếp đến các thôn tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, hướng đến nền hành chính gần dân, tận tâm, hiệu quả.

Không chỉ hỗ trợ tập trung tại thôn, với những trường hợp người già yếu, bệnh tật, người khuyết tật không thể đi lại, cán bộ chuyên trách xã Hòa Tiến đến tận nhà để giải quyết thủ tục hành chính. Mới đây, cán bộ xã đến tận nhà cụ Lê Thị Sẽ (thôn Lệ Sơn) giúp cụ hoàn thiện hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính sách xã hội kịp thời.

Đến nay, mô hình “Ba hỗ trợ - không khoảng cách” đã triển khai tại hầu hết các thôn với hơn 100 trường hợp được hỗ trợ, chủ yếu trong lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, bảo trợ xã hội và chính sách người có công. Song song đó, cán bộ xã trực tiếp đến tận nhà làm thủ tục cho 89 trường hợp yếu thế, góp phần tháo gỡ khó khăn về khoảng cách địa lý cho người dân.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Tiến. Ảnh: NGỌC QUỐC

Bà Huỳnh Thị A Ly, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Tiến khẳng định, mô hình giúp người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, đầy đủ và thuận lợi nhất. Đây chính là cầu nối quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, thể hiện cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình cải cách hành chính.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Công tác chuyển đổi số được xem là đòn bẩy nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tại xã Hòa Vang, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mang lại những kết quả khả quan, giúp cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang đang cung cấp dịch vụ công cho 449 thủ tục theo phân cấp thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 5.312 hồ sơ. 100% hồ sơ được tiếp nhận trên cổng một cửa của các bộ, ngành; 100% hồ sơ được thanh toán bằng hình thức trực tuyến. Tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn đạt 99,84%; tỷ lệ người dân đánh giá mức độ hài lòng đạt 99,7%.

Cán bộ, đoàn viên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Để đạt được kết quả trên, xã Hòa Vang triển khai thực hiện các tiện ích thông minh, nổi bật là giải pháp đặt lịch hẹn giao dịch thông qua mã QR. Người dân chỉ cần quét mã bằng điện thoại di động, chọn lĩnh vực cần làm việc, điền thông tin cá nhân và đăng ký khung giờ phù hợp. Khi đến trung tâm, người dân cần có mặt trước 10 phút để lấy phiếu theo số đã hẹn, giúp loại bỏ tình trạng chen chúc, chờ đợi kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hoa (thôn Phú Túc) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần có việc cần làm thủ tục, tôi phải lên trung tâm bấm số rồi ngồi chờ rất lâu. Bây giờ chỉ cần thao tác đơn giản trên điện thoại qua mã QR để chọn giờ hẹn, sau đó đến trước 10 phút lấy số là xong. Việc này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, công đi lại”.

Theo ông Trần Văn Liên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Vang, việc gắn kết công tác giải quyết thủ tục hành chính với chuyển đổi số là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn.

Hiện nay, địa phương đang tập trung hoàn thiện ứng dụng “Hòa Vang Connect”, tích hợp nhiều tiện ích số, đặc biệt cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp và lựa chọn cán bộ phụ trách để nhận hỗ trợ. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, địa phương quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.