Phụ nữ Thăng Điền livestream giới thiệu, quảng bá 24 sản phẩm

Lãnh đạo xã Thăng Điền trao cờ lưu niệm cho 12 đội thi. Ảnh: GIANG BIÊN

Hội thi thu hút sự tham gia của 12 chi hội phụ nữ. Trong thời gian 25 phút, các đội trực tiếp livestream giới thiệu, quảng bá 24 sản phẩm đặc trưng với các nội dung: giới thiệu đội thi, giới thiệu sản phẩm, bán hàng và kêu gọi lượt tương tác thông qua kênh của Hội LHPN xã Thăng Điền.

Phụ nữ thôn Kế Xuyên giới thiệu 2 sản phẩm gồm trứng gà ta và bưởi qua sóng livestream. Ảnh: GIANG BIÊN

Hội LHPN xã Thăng Điền nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết ứng dụng công nghệ để nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng thu nhập gia đình.

Việc livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức hoạt động Hội, tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ số, kỹ năng giao tiếp, giới thiệu và bán hàng trên nền tảng trực tuyến.

Phụ nữ Thăng Điền tự tin giới thiệu sản phẩm. Ảnh: GIANG BIÊN

Thông qua hội thi, Hội LHPN xã Thăng Điền mong muốn đưa những sản phẩm chất lượng do chính người dân địa phương làm ra đến gần hơn với người tiêu dùng; từ đó hình thành thói quen kinh doanh trên môi trường số, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ ngay trên chính quê hương Thăng Điền.