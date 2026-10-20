Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Trebes, Pháp. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Phản ứng của thị trường được đặc biệt chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần, sau những cảnh bạo lực và cướp phá xảy ra bên lề các cuộc biểu tình cuối tuần. Những diễn biến này càng làm gia tăng sức ép đối với các tài sản của Pháp, vốn đã có kết quả kém nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển từ đầu năm đến nay.

Tác động rõ nhất xuất hiện trên thị trường trái phiếu. Trong phiên 19/10, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu cùng kỳ hạn của Đức, vốn được coi là tài sản an toàn hơn, đã tăng thêm 9 điểm cơ bản, lên 147 điểm cơ bản vào cuối phiên.

Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2012, thời điểm cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone đang diễn biến căng thẳng. Mức tăng này càng đáng chú ý khi trong hai tuần trước đó, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức chủ yếu dao động quanh 140 điểm cơ bản.

Sức ép trên thị trường phản ánh mối lo ngày càng lớn về khả năng Chính phủ Pháp vừa ổn định tình hình xã hội, vừa đưa ra được một lộ trình ngân sách đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư. Nợ công của Pháp đã chịu sức ép mạnh trong những tuần gần đây. Cuối tháng 8, chênh lệch lợi suất trái phiếu Pháp-Đức mới ở khoảng 80 điểm cơ bản, nhưng sau đó liên tục tăng khi thị trường ngày càng lo ngại chính phủ khó đưa ra được một kế hoạch đủ mạnh để kiểm soát ngân sách.

Áp lực có thể tiếp tục gia tăng vào cuối tuần này, khi hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's dự kiến xem xét lại mức tín nhiệm của Pháp vào ngày 23/10. Xếp hạng của Moody's đối với Pháp hiện vẫn cao hơn một bậc so với Fitch và Standard & Poor's, nhưng triển vọng đang ở mức “tiêu cực”, đồng nghĩa với khả năng bị hạ bậc không thể loại trừ.

Bên cạnh những lo ngại về ngân sách, tình hình bất ổn xã hội cũng khiến giới đầu tư chú ý nhiều hơn tới cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027. Theo nền tảng cá cược Polymarket, khả năng bà Marine Le Pen giành chiến thắng đã tăng lên mức kỷ lục 50%.

Tuy nhiên, giới đầu tư hiện tỏ ra bớt lo ngại hơn trước đối với chính sách kinh tế của đảng Tập hợp Quốc gia (RN), sau khi lực lượng này đầu tháng 10 công bố một kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách quy mô lớn. Theo tính toán của các chuyên gia Goldman Sachs, nếu toàn bộ những biện pháp RN đề xuất được thực hiện, thâm hụt ngân sách cơ bản của Pháp, không tính chi phí trả lãi nợ, có thể giảm từ mức tương đương 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay xuống 0,6% GDP vào năm tới.

Ông Frederik Ducrozet, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Pictet Wealth Management, nhận định những đề xuất ngân sách gần đây cho thấy bà Marine Le Pen đã quan tâm nhiều hơn tới phản ứng của thị trường, qua đó phần nào trấn an giới đầu tư. Theo ông, nếu đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), lực lượng hiện bị thị trường coi là rủi ro lớn hơn, không gia tăng đáng kể tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò, mức rủi ro chính trị mà nhà đầu tư tính vào tài sản Pháp có thể tương đối ổn định.

Nợ công Pháp ở mức cao nhất kể từ năm 2012. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Dù vậy, tình hình chính trị được dự báo sẽ còn nhiều biến động từ nay đến cuộc bầu cử tổng thống, tiếp tục gây sức ép lên thị trường tài chính Pháp. Trong phiên 19/10, những biến động trên thị trường trái phiếu đã nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán. Chỉ số CAC 40 tại Paris có lúc giảm hơn 1,6% trước khi thu hẹp mức giảm còn 1,1% vào cuối phiên.

Mức giảm này vẫn mạnh hơn chỉ số Stoxx 600 của các doanh nghiệp lớn châu Âu, vốn mất 0,9%. Tính từ đầu năm, CAC 40 đã giảm gần 4%, trong khi các chỉ số chứng khoán lớn khác của châu Âu vẫn tăng.

Thị trường ngoại hối cũng chịu ảnh hưởng. Đồng euro giảm 0,2% so với USD trong phiên đầu tuần, trong bối cảnh triển vọng ngân sách của Pháp ngày càng khiến giới đầu tư lo ngại.

Ông Kit Juckes, chuyên gia chiến lược ngoại hối của Société Générale CIB, nhận định các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối những biện pháp thắt chặt ngân sách sẽ gây thêm sức ép đối với đồng tiền chung châu Âu.

Diễn biến trên cho thấy bất ổn xã hội tại Pháp đang vượt ra ngoài phạm vi chính trị trong nước và tác động ngày càng rõ tới niềm tin của thị trường. Trong bối cảnh tình hình ngân sách vốn đã căng thẳng, khả năng chính phủ kiểm soát thâm hụt, ổn định xã hội và duy trì niềm tin của nhà đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối thị trường tài chính Pháp trong những tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.