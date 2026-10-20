Chọn đúng người, bố trí đúng việc

Thực trạng đội ngũ cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trạch Nguyễn Viết Xuân cho biết: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngay sau khi Đảng bộ xã được thành lập, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm tinh gọn để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm bộ máy được vận hành, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, không để gián đoạn hoặc ngắt quãng.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quảng Trạch có 120 cán bộ, công chức, viên chức quản lý. Trong đó, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 37 cán bộ, công chức, viên chức; khối chính quyền 43 cán bộ, công chức; cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp 40 người.

Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 1 đồng chí, chiếm 0,83%; thạc sĩ 28 đồng chí, chiếm 23,3%; đại học 84 đồng chí, chiếm 70%; cao đẳng 7 đồng chí, chiếm 5,8%. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 12 đồng chí, chiếm 10%; trung cấp 83 đồng chí, chiếm 69,2%.

Công tác bổ nhiệm cán bộ ở xã Quảng Trạch được thực hiện đúng phương châm chỉ đạo “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm” - Ảnh: B.T

Việc bố trí phải dựa trên cơ sở thực trạng hiện có nên khó bảo đảm được chất lượng theo yêu cầu ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn dẫn đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn chưa đồng đều. Sự chênh lệch về trình độ, năng lực, tác phong, lề lối làm việc giữa cán bộ cấp huyện và cấp xã (cũ) còn tương đối lớn, một bộ phận cán bộ chưa thích ứng kịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, vẫn làm việc theo phương pháp, thói quen của mô hình cũ.

Bên cạnh đó, kỹ năng tin học, kỹ năng mềm của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã (cũ) còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số. Năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu cơ chế vận hành chính quyền mới và đòi hỏi của thực tiễn. Còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, công tác xây dựng Đảng…

Đổi mới tư duy về công tác cán bộ

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trạch Phan Văn Thanh cho biết: Từ những khó khăn, bất cập trên đòi hỏi cần phải có các giải pháp hữu hiệu và mang tính đột phá về công tác cán bộ. Thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã kịp thời ban hành Chương trình hành động về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã Quảng Trạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong đó, nhấn mạnh việc phải tập trung đổi mới tư duy về thực hiện công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ xã; thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức để thực hiện vận hành thông suốt, đồng bộ, có hiệu quả, cũng như có thể tăng tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy mới đáp ứng được yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Quảng Trạch chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính - Ảnh: B.T

Các giải pháp được ưu tiên triển khai thực hiện bao gồm việc tập trung rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng các cơ quan tham mưu của Đảng ủy, cơ quan chuyên môn của chính quyền xã thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng vị trí việc làm, danh mục vị trí và khung năng lực vị trí việc làm; tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại và xem xét, bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên môn phù hợp trong tổng số biên chế được giao. Qua đó nâng cao chất lượng đáp ứng công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tốt hơn, hiệu quả hơn.

Để nâng cao chất lượng mọi mặt đội ngũ cán bộ, công chức, xã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể để sắp xếp, bố trí lại, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn vững cho các phòng, ban quan trọng. Đồng thời, tập trung đào tạo, đào tạo lại đối với cán bộ, công chức, tập trung các chuyên ngành, lĩnh vực quan trọng, còn thiếu nguồn nhân lực, trọng tâm như cải cách hành chính, tư duy đổi mới, chuyển đổi số, tài chính-ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản...

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ, công chức một cách toàn diện, công tâm, khách quan, thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều; kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính, gắn với sản phẩm cụ thể và gắn với việc áp dụng nền tảng công nghệ số để đánh giá (KPI). Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương “có vào, có ra, có lên, có xuống” với việc kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...

“Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở xã Quảng Trạch đã và đang đổi mới công tác cán bộ từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”... Qua đó tạo sự chuyển biến quan trọng trong tư duy lãnh đạo, quản lý và sử dụng cán bộ trong thời kỳ mới”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trạch Nguyễn Viết Xuân cho biết thêm.

Việc quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức vụ cụ thể cũng được xã chú trọng bảo đảm đồng bộ, đúng người, đúng việc, có năng lực, trình độ, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông các khâu trong công tác cán bộ giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng... Đồng thời, thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”; đổi mới, nâng cao chất lượng trong thực thi đạo đức công vụ. ..

Xã cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ, nhất là giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp công tác, nêu cao trách nhiệm và tính chủ động, tư duy đổi mới, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nêu gương tốt, uốn nắn những thiếu sót, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của cán bộ; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả giám sát được cấp ủy, chính quyền xem xét, phản hồi và làm căn cứ đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.