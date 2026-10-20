Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Sản xuất lắp ráp xe ô tô Volkswagen ở Đức. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo khảo sát của Viện Ifo công bố ngày 19/10, các doanh nghiệp công nghiệp Đức có số lao động vào cuối năm 2025 ít hơn khoảng 496.000 người so với đầu năm 2019, tương đương mức giảm 7,1%.

Ngành ô tô, một trong những trụ cột của nền kinh tế Đức, chịu tác động nặng nề nhất. Các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp cung ứng đã cắt giảm tổng cộng khoảng 123.500 việc làm, tương đương 13% lực lượng lao động của ngành trong giai đoạn được khảo sát.

Ngành kim loại cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, với 115.600 việc làm bị mất. Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo máy giảm 64.500 vị trí.

Trái ngược với xu hướng suy giảm trong công nghiệp, khu vực dịch vụ tạo thêm hơn 2,2 triệu việc làm trong cùng kỳ. Trong đó, ngành y tế có thêm 391.000 việc làm, còn các dịch vụ xã hội, bao gồm cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tạo thêm 357.000 vị trí.

Ông Joachim Ragnitz, Giám đốc điều hành chi nhánh Ifo tại Dresden, nhận định các số liệu cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Đức đang diễn ra nhanh hơn. Ông nhấn mạnh nghịch lý là chính những ngành từng góp phần duy trì sự thịnh vượng của Đức hiện đang thu hẹp quy mô. Trong khi đó, phần lớn việc làm mới không được tạo ra ở những lĩnh vực có năng suất và năng lực đổi mới sáng tạo cao nhất.

Theo ông Ragnitz, xu hướng này có thể làm chậm tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Đức trong tương lai. Số liệu của Ifo phản ánh những thay đổi đáng kể trong cơ cấu việc làm tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu, khi các ngành công nghiệp truyền thống mất dần lao động, còn khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng. Cơ cấu việc làm mới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì năng suất và sức cạnh tranh của Đức trong những năm tới.