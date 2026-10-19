Khoảnh khắc tên lửa liên tục dội xuống Kiev trong đêm, tưởng chừng như 'tận thế'

Khoảnh khắc tên lửa dội xuống Kiev trong đêm. (Video: AMK Mapping)

Ngày 19/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Nga tiếp tục tập kích bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo trong đêm vào Kiev và không xuất hiện cảnh báo sớm từ các đối tác.

Cuộc tấn công phóng đi 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 máy bay không người lái (UAV) các loại, tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng khiến hơn 10 cơ sở bị hư hỏng và làm ít nhất 550.000 gia đình mất điện. Một phòng khám, trường học, ga tàu điện ngầm và nhiều tòa nhà dân cư cũng bị hư hại.

Trong video do AMK Mapping - tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự đăng tải trên X cho thấy nhiều quả tên lửa liên tục dội xuống khu vực phía đông Kiev và khiến cả khu vực rộng lớn rung chuyển. Cuộc tập kích thực hiện trong đêm và trên đường vẫn còn nhiều xe cộ qua lại.

“8 tên lửa RM48U cải tiến từ hệ thống S-400 của Nga tấn công khu vực phía đông Kiev. Dường như tất cả tên lửa đều nhắm vào cùng một vị trí (nhà máy điện CHP-4)”, AMK Mapping mô tả.

Đường ray tàu điện bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga vào Kiev, Ukraine. (Ảnh: Kyiv Independent)

Theo AMK Mapping, chỉ có 2 tên lửa thực sự bắn trúng nhà máy điện, trong khi số còn lại rơi xuống những khu vực xung quanh. Đồng thời, 2 vụ va chạm khác chỉ nghe thấy tiếng động và không được nhìn thấy trong video này.

Ngoài ra, AMK Mapping nhận định Nga phóng 7 quả Iskander-M và 6 quả Iskander-K nhằm vào tỉnh Kiev. Khẩu đội Patriot của Ukraine hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” trong trường hợp này, do cạn sạch tên lửa.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và UAV tầm xa, đánh trúng nhà máy quốc phòng, cơ sở lưu trữ tên lửa hành trình cùng một trung tâm dữ liệu ở trong và ngoài Kiev.