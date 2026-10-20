Miền Nam Italy đối mặt nguy cơ khủng hoảng hàng hóa

Theo đó, các đợt phong tỏa đường sá do người lái xe tải và nông dân thực hiện khiến hoạt động vận tải hàng hóa ngưng trệ, đẩy nhiều chuỗi siêu thị và trạm xăng vào tình trạng cạn kiệt nguồn cung.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Khởi phát từ đầu tháng 10 tại Puglia và Calabria, hoạt động bãi công của lực lượng lái xe tải hạng nặng và nông dân đã nhanh chóng lan rộng sang các vùng Sicilia, Basilicata, Molise và Campania. Các đoàn xe tải và máy kéo đã tạo nên nhiều chốt chặn trên các tuyến đường cao tốc, làm gián đoạn nghiêm trọng mạng lưới giao thông miền Nam Italy.

Tình hình đặc biệt căng thẳng tại Campania khi các đoàn xe phong tỏa tuyến cao tốc huyết mạch A1 (Naples-Caserta) và A30 (Caserta-Salerno). Tại Naples, xe tải đã phong tỏa hoàn toàn cổng Bausan dẫn vào cảng biển lớn nhất khu vực. Còn tại Caserta, hoạt động bốc dỡ hàng hóa thực phẩm cho các kho phân phối bán lẻ đã bị đình trệ hoàn toàn.

Việc lưu thông hàng hóa ngưng trệ đang để lại hậu quả nghiêm trọng với kinh tế địa phương. Tại nhiều tỉnh miền Nam Italy, các kệ hàng siêu thị bắt đầu trống rỗng do kho dự trữ không đủ bù đắp. Các nhóm hàng tươi sống như rau củ, trái cây, thịt và sữa đứng trước nguy cơ hư hỏng hàng loạt trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ông Pasquale Russo, Chủ tịch Liên đoàn vận tải và logistics quốc gia Italy (Conftrasporto), cảnh báo rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ bị tổn hại nặng nề, gây thiệt hại kinh tế lớn cho doanh nghiệp và xáo trộn đời sống người dân. Nhiều cửa hàng bán lẻ đã phải đóng cửa vì hết hàng. Tình trạng mua gom xăng dầu tích trữ diễn ra phổ biến khi nhiều trạm xăng hết sạch nhiên liệu. Ngành xây dựng cũng bắt đầu chịu tác động tiêu cực do thiếu hụt nguyên liệu thô.

Trước áp lực gia tăng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Matteo Salvini đã đẩy sớm cuộc họp với đại diện các hiệp hội vận tải sang ngày 20/10, đồng thời triệu tập các tổ chức nghiệp đoàn tại các vùng miền Nam. Chính phủ trung ương cam kết sẽ giải ngân các khoản quỹ hỗ trợ bị đóng băng để hạ nhiệt căng thẳng trên các tuyến giao thông. Tuy nhiên, giới lái xe khẳng định cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức đáp ứng các yêu cầu chi tiết về trợ giá nhiên liệu và chi phí vận tải.