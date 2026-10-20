Thanh tra kiến nghị ACB và chi nhánh Hà Tĩnh khắc phục tồn tại

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 (NHNN) vừa thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Tĩnh (ACB Hà Tĩnh).

Kết luận thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, cơ quan thanh tra cũng phát hiện những tồn tại, hạn chế tại ACB Hà Tĩnh.

Ngân hàng ACB (nguồn ảnh minh họa: ACB).

Về những mặt đã đạt được, trong thời kỳ thanh tra, ACB Hà Tĩnh đã có những bước phát triển tích cực trong hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn huy động được duy trì tương đối ổn định, tổng vốn huy động của ACB Hà Tĩnh tại thời điểm 31/5/2026 là 1.767.289 triệu đồng, giảm nhẹ so với 31/12/2025 là 63.802 triệu đồng (3,5%) nhưng tăng 32.202 triệu đồng (1,85%) so với thời điểm 31/12/2024.

Dư nợ của ACB Hà Tĩnh tăng trưởng khá nhanh, đến thời điểm 31/5/2026 đạt 3.931.084 triệu đồng, trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 542.894 triệu đồng (16%) trong đó dư nợ có tài sản đảm bảo chiếm 99,92% tổng dư nợ.

Trong thời kỳ thanh tra, ACB Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu từ 0,95% tại thời điểm 31/12/2023 giảm còn 0,72% tại thời điểm 31/12/2024, đến thời điểm 31/5/2026 là 0,42%.

Tuy nhiên, đến thời điểm 31/5/2026 tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn huy động chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn vì vậy còn phụ thuộc vào nguồn vốn của Hội sở chính, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

Kết luận thanh tra cho biết, ACB Hà Tĩnh cơ bản chấp hành quy định về trần lãi suất, hoạt động mua, bán ngoại tệ được triển khai và đạt doanh số nhất định.

Qua kiểm tra trên cơ sở mẫu hồ sơ được lựa chọn, Thanh tra chưa phát hiện tồn tại, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hoạt động của ACB Hà Tĩnh cơ bản ổn định, có xu hướng tăng trưởng, tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực hiện có.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động cấp tín dụng của ACB Hà Tĩnh có một số tồn tại về thẩm định và xét duyệt cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay, tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, trong cơ cấu tổ chứ của ACB Hà Tĩnh còn tồn tại trong việc chưa đảm bảo đủ nhân sự Phó Giám đốc chi nhánh theo quy định.

KLTT ACB Hà Tĩnh.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 đã đưa ra 1 kiến nghị đối với ACB và 5 kiến nghị đối với ACB Hà Tĩnh để khắc phục các tồn tại, nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.