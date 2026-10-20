Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh quảng bá nông sản, thực phẩm tại SIAL Paris 2026

Doanh nghiệp Việt mở rộng kết nối giao thương tại SIAL Paris 2026. (Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương)

Diễn ra từ ngày 17-21/10 tại Trung tâm Hội chợ Paris Nord Villepinte (Pháp), SIAL Paris 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp và nhà nhập khẩu quốc tế. Khu gian hàng Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức, giới thiệu nhiều mặt hàng chủ lực như gạo đặc sản, hạt điều, rau củ quả, hồ tiêu, quế, hồi, nước ép trái cây và trái cây cô đặc.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, hữu cơ và tiện lợi.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, đánh giá việc mở rộng quy mô và đổi mới hình thức tổ chức khu gian hàng cho thấy sự chuyển biến trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo ông, xu hướng chế biến sâu phù hợp với yêu cầu của thị trường châu Âu, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực gạo, Vinaseed giới thiệu các sản phẩm cao cấp như VJ Burn, Ngọc Nương và các dòng sản phẩm VJ. Trong khi đó, Vilaconic lần đầu tham gia hội chợ, quảng bá gạo ST25, gạo Jasmine và hồ tiêu đóng gói theo tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Ở lĩnh vực gia vị, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) Hoàng Thị Liên cho biết xuất khẩu của ngành sang toàn thị trường châu Âu năm 2026 giảm khoảng 3%; riêng thị trường Đức giảm hơn 19% và Pháp giảm hơn 50%.

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng quy định nhập khẩu đang được cải thiện. Trong năm 2026, ngành hồ tiêu và quế ghi nhận 4 cảnh báo từ thị trường châu Âu, gồm 2 cảnh báo đối với hồ tiêu và 2 đối với quế, giảm đáng kể so với hơn 50 cảnh báo trên phạm vi toàn thế giới trong năm trước.

Các doanh nghiệp cho rằng việc duy trì hiện diện tại hội chợ, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và bảo đảm nguồn cung ổn định là những yếu tố quan trọng để củng cố quan hệ đối tác, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu.