Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dữ liệu trong lực lượng Công an TP Đà Nẵng

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dữ liệu.

Đợt tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dữ liệu đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu. Theo kế hoạch tổ chức 2 lớp với hơn 400 cán bộ chiến sĩ trong 7 ngày và hơn 10 chuyên đề được truyền tải. Thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, quản trị, vận hành, bảo vệ, khai thác và sử dụng dữ liệu tại Công an các đơn vị, địa phương. Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Luật Dữ liệu năm 2024; các nghị định, quy định có liên quan đến quản lý, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; công tác xây dựng, cập nhật, duy trì, quản trị, vận hành và bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, được giới thiệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu quan trọng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, Cơ sở dữ liệu căn cước và các hệ thống thông tin có liên quan. Thông qua các chuyên đề do báo cáo viên thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cùng các giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt, học viên sẽ được trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao khả năng vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác, bảo đảm việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dữ liệu là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quản lý và khai thác dữ liệu; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.