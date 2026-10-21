Các đoàn Đông Nam Á bứt phá

Các nội dung chung kết môn bơi tại Asian Para Games 5, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có 3 vận động viên tranh tài. (Ảnh: HOÀI THU)

Tiêu biểu trong ngày thi đấu hôm qua của đoàn Trung Quốc là tấm Huy chương Vàng và thiết lập kỷ lục châu Á mới của vận động viên điền kinh Wei Jia ở nội dung ném đĩa nữ với thành tích 31,92m. Cô từng bị tai nạn và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng kiên cường không từ bỏ đam mê thể thao, quyết tâm theo đuổi các nội dung ném lao, đẩy tạ, ném đĩa và giành ba Huy chương Vàng Đại hội Thể thao người khuyết tật toàn quốc Trung Quốc lần thứ 12 ở cả ba nội dung nêu trên. Wei Jia từng lập kỷ lục thế giới ở nội dung ném lao nữ F64 với thành tích 28,07m. Một vận động viên khác là Liu Yiming cũng mang lại nhiều cảm xúc khi đoạt Huy chương Vàng chạy 200m nữ dành cho vận động viên khiếm thị hạng T11.

Đoàn Uzbekistan tạo dấu ấn mạnh khi liên tiếp giành Huy chương Vàng, nâng tổng số Huy chương Vàng lên con số 17, qua đó vượt Nhật Bản (có 16 Huy chương Vàng) trên bảng xếp hạng huy chương. Trong số những gương mặt nổi bật có nhà vô địch cử tạ nữ hạng 55kg với mức nâng 128kg Akhtamova, phá kỷ lục Đại hội. Điều đáng ghi nhận là sự bứt phá của đoàn ba nước Đông Nam Á khi đoàn Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ bảy với tám Huy chương Vàng, đoàn Indonesia có tổng cộng bốn Huy chương Vàng, xếp thứ chín, trong khi đoàn Malaysia xếp ngay sau với ba Huy chương Vàng.

Ngày thi đấu hôm qua cũng ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm của các nữ vận động viên Việt Nam. Trên sàn cử tạ, Châu Hoàng Tuyết Loan khép lại phần thi hạng 55kg nữ với vị trí thứ tư, đạt mức tạ 108kg. Ở độ tuổi khá cao 51, nữ lực sĩ vẫn hoàn thành cả ba lượt nâng, lần lượt chinh phục 98kg, 103kg và 108kg. Trước những đối thủ trẻ tuổi và mạnh hơn, Tuyết Loan lỡ cơ hội đứng trên bục nhận huy chương, nhưng vẫn cho thấy sự kiên cường đáng trân trọng của một vận động viên đã dành gần một phần tư thế kỷ cho thể thao người khuyết tật.

Phía sau những lần nâng tạ là hành trình vượt qua nghịch cảnh của người phụ nữ từng chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Bệnh tật từng đặt chị trước thử thách lớn, nhưng niềm đam mê thể thao đã trở thành điểm tựa để Tuyết Loan tiếp tục phấn đấu, trở lại tập luyện và thi đấu. Từ các đấu trường Đông Nam Á đến những kỳ Paralympic, chị đã khẳng định mình bằng ý chí và tinh thần không đầu hàng hoàn cảnh.

Trên đường đua xanh, Trịnh Thị Bích Như để lại dấu ấn với hai lần về đích xếp thứ tư. Ở chung kết 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S6, kình ngư 41 tuổi đạt thành tích 42 giây 64. Sau đó, tại nội dung 100m tự do nữ cùng hạng thương tật, chị hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 26 giây 31. Cả hai nội dung đều chứng kiến các vận động viên Trung Quốc giành trọn bộ huy chương. Bích Như chỉ cách nhóm giành huy chương một khoảng cách đáng kể về chuyên môn, nhưng điều đọng lại là tinh thần thi đấu mạnh mẽ của người phụ nữ đã vượt qua nhiều rào cản để gắn bó với bơi lội đỉnh cao.

Ở các môn khác, đội tuyển điền kinh có Trần Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết ném đĩa nữ nhóm phân hạng F43/F44/ F62/F64, đạt 24,86m, xếp thứ bảy. Vận động viên bơi Hà Văn Hiệp xếp thứ năm chung kết 50m ếch với thành tích 1 phút 6 giây 44, trong khi Vi Thị Hằng về thứ tư nội dung 100m tự do nữ hạng S7 với thời gian 1 phút 19 giây 66, chỉ kém vận động viên giành Huy chương Đồng 0,34 giây. Ở môn cử tạ, Đặng Thị Linh Phượng xếp thứ năm hạng 50kg nữ với mức tạ 98kg.