Vắng Ronaldo, Joao Felix rực sáng giúp Al Nassr thắng 6-2

Al Nassr có chiến thắng tưng bừng trước Pakhtakor Tashkent. Ảnh: AFC.

Cục diện vòng phân hạng khá căng thẳng trước giờ bóng lăn khi hai đội bóng bám sát nhau từng điểm số. Phía bên kia chiến tuyến, đại diện Uzbekistan rất tự tin tận dụng điểm tựa sân nhà để giành trọn 3 điểm.

Việc huấn luyện viên Ange Postecoglou quyết định cất các trụ cột như Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman hay Mohamed Simakan hoàn toàn nằm trong tính toán chiến thuật. Lực lượng dự bị hùng hậu lập tức giúp đội khách áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 15 phút, đường kiến tạo tinh tế của Joao Felix đã đặt Abdullah Al Hamddan vào thế thuận lợi để mở điểm chuẩn xác.

Ngay sau đó hai phút, đích thân chân sút người Bồ Đào Nha tự mình đột phá trung lộ nhân đôi cách biệt. Choáng váng vì đòn phủ đầu, đội chủ nhà vùng lên đáp trả mạnh mẽ nhưng cú sút tung lưới của Akmal Mozgovoy lại bị công nghệ VAR từ chối do lỗi việt vị.

Những nỗ lực vớt vát nhanh chóng bị dập tắt bởi sự sắc bén đến lạnh lùng từ hàng công đối thủ. Tiền đạo Joao Felix hoàn tất cú đúp ở phút 32 sau đường chuyền dọn cỗ tuyệt đẹp do Sadio Mane thực hiện. Tinh thần chiến đấu kiên cường giúp Flamarion níu lại chút hy vọng bằng cú dứt điểm chân trái uy lực rút ngắn tỷ sốngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận kiểm soát nhịp nhàng tiếp tục được Al Nassr duy trì liên tục trên khắp mặt sân. Pha treo bóng hiểm hóc từ chấm phạt góc của Felix tạo điều kiện để Abdulelah Al Amri bật cao đánh đầu xé lưới đối thủ ở phút 53.

Đòn phản công tốc độ do Mane châm ngòi chưa đầy mười phút sau được Abdulrahman Ghareeb kết thúc hoàn hảo. Dẫn trước với khoảng cách quá an toàn, các vị khách chủ động chơi chậm lại tạo không gian cho Dostonbek Khamdamov mang về bàn thắng thứ hai cho chủ nhà. Dẫu vậy, hy vọng mỏng manh vừa nhen nhóm lập tức bị Angelo đập tan hoàn toàn bằng pha lập công ấn định chiến thắng 6-2 tưng bừng.

Nhìn vào thống kê, Pakhtakor Tashkent cầm bóng 53% và tung ra tới 15 cú sút nhưng lại hoàn toàn lép vế về độ hiệu quả. Trái ngược hoàn toàn, đại diện Saudi Arabia có 8 lần sút trúng đích và tận dụng cơ hội cực kỳ sắc bén để mang về ba điểm xứng đáng. Kết quả này giúp đội bóng của Cristiano Ronaldo tạm vươn lên vị trí thứ Tư với 6 điểm sau 2 trận thắng và 1 thất bại trước Al Ain hồi tháng 9.

Kết quả chung cuộc: Pakhtakor Tashkent 2-6 Al Nassr

Cầu thủ ghi bàn:

Pakhtakor: Flamarion (36'), Dostonbek Khamdamov (75')

Al Nassr: Abdullah Al Hamddan (15'), Joao Felix (17', 32'), Abdulelah Al Amri (53'), Abdulrahman Ghareeb (62'), Ângelo (79')