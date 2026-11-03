Nhìn lại 6 lượt đấu của SHB Đà Nẵng: Hai hình ảnh tương phản của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (áo sẫm) phong tỏa Tiến Linh trong trận thắng CLB Công an TPHCM.

Bản lĩnh trước các thế lực "mâm trên"

SHB Đà Nẵng đã tạo nên những cú sốc lớn khi đè bẹp cựu vô địch Nam Định với tỷ số đậm đà 3-0, vượt qua Hà Nội FC 1-0 và mới nhất là chiến thắng 1-0 nghẹt thở ngay trên sân của Công an TPHCM. Trước những ứng viên vô địch sở hữu dàn sao chất lượng, Đà Nẵng chơi tập trung, kỷ luật và trừng phạt đối thủ một cách vô cùng hiệu quả.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa đó là những thất bại muối mặt trước các đội bóng được đánh giá đồng cảnh ngộ hoặc cạnh tranh trực tiếp ở khu vực giữa/cuối bảng xếp hạng. Họ để thua sát nút Thanh Hóa (2-3), bị Hải Phòng đè bẹp nặng nề (1-5) và thất thủ dễ dàng trước HAGL (0-3).

Sự chênh lệch giữa hai triết lý nhập cuộc

Công bằng mà nói, những chiến thắng của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn còn có sự đồng hành của thần may mắn khi đối thủ chơi thiếu người (trận gặp T. Nam Định và Hà Nội FC) và sự vô duyên của hàng công đối thủ (trận thắng Công an TPHCM). Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ và đặc biệt là cách chọn lựa phương án tiếp cận trận đấu.

Khi đối đầu với các đội bóng "cùng mâm", SHB Đà Nẵng thường chủ động đẩy cao đội hình với mong muốn kiểm soát thế trận và giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, việc đôi công dâng cao lại vô tình bộc lộ những khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự.

Ở độ tuổi không còn ở đỉnh cao phong độ, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, chìa khóa chỉ huy hàng thủ, vẫn giữ thói quen dâng cao thi đấu như một tiền vệ mỏ neo để tham gia phát động tấn công. Sự nhiệt huyết và tư duy phân phối bóng của Quế Ngọc Hải là không thể phủ nhận, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến cầu thủ quê Nghệ An không còn đủ thể lực để đảm bảo khả năng lui về bọc lót kịp thời khi đội nhà mất bóng. Khi hàng thủ dâng quá cao mà khả năng thu hồi bóng từ xa không kịp đáp ứng, SHB Đà Nẵng liên tục rơi vào thế bị phản công nhanh, dẫn đến những trận thua đậm trước Hải Phòng hay HAGL.

Ngược lại, khi đụng độ các đối thủ mạnh hơn hẳn như T. Nam Định, Hà Nội FC hay Công an TPHCM, SHB Đà Nẵng buộc phải chủ động nhường thế trận, lùi sâu đội hình và đá với tư thế của đội cửa dưới.

Khi cự ly đội hình được giữ thắt chặt bên phần sân nhà, các khoảng trống trước khung thành được bịt kín. Quế Ngọc Hải không còn phải bọc lót những khoảng không quá rộng phía sau lưng, thay vào đó phát huy tối đa kinh nghiệm đọc tình huống, chỉ huy và cản phá bóng bổng. Lối chơi rình rập này giúp SHB Đà Nẵng bảo toàn được mảnh lưới trước áp lực dồn dập, đồng thời kết liễu đối thủ bằng những đòn phản công sắc lẹm.

Bài toán nhập cuộc cho HLV Lê Đức Tuấn

V-League là một chặng đường dài và tính ổn định mới là yếu tố quyết định thứ hạng chung cuộc. Việc "thắng mạnh, thua yếu" có thể mang lại những khoảnh khắc bùng nổ về mặt cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa vô vàn rủi ro cho mục tiêu dài hạn của đội bóng sông Hàn.

HLV Lê Đức Tuấn và các học trò đang đứng trước bài toán cấp thiết cần phải giải quyết. Đầu tiên là định hình lại cách tiếp cận trận đấu. SHB Đà Nẵng cần biết lượng sức mình ngay cả khi đối đầu với những đối thủ "cùng mâm". Việc duy trì sự thực dụng, ưu tiên sự an toàn của hàng thủ trước khi nghĩ đến bàn thắng nên được xem là kim chỉ nam, thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình đôi công bộc phát.

Ban huấn luyện cần có sự điều chỉnh vị trí và không gian hoạt động hợp lý cho đội trưởng Quế Ngọc Hải. Anh cần được giải phóng khỏi nhiệm vụ dâng quá cao để tập trung tối đa cho vai trò trung vệ thòng chỉ huy, đồng thời bố trí các tiền vệ trung tâm có khả năng càn quét tốt để gánh vác khoảng trống phía trước hàng phòng ngự.

Chặng đường sắp tới còn rất nhiều chông gai. Nếu HLV Lê Đức Tuấn tìm được lời giải cho bài toán cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời biết tiết chế cảm xúc nhập cuộc tùy theo từng đối thủ, SHB Đà Nẵng mới có thể tích lũy điểm số một cách đều đặn và lâm vào cảnh đau trụ hạng "trường kỳ".