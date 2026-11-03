Barca gục ngã, chỉ còn 4 đội bất bại ở 5 giải hàng đầu châu Âu

Lazio gây bất ngờ lớn ở Serie A mùa này. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua vô địch tại 5 giải đấu lớn ở châu Âu đang dần định hình sau những vòng đấu đầu tiên. Barcelona khởi đầu như mơ khi duy trì thành tích toàn thắng, nhưng cú ngã trước Real Madrid khép lại hành trình hoàn hảo của thầy trò HLV Hansi Flick.

Sau khi đại diện Tây Ban Nha bị đánh bại, danh sách những đội chưa thua chỉ còn 4 đại diện đến từ Đức và Italy. Sự xuất hiện của Lazio là bất ngờ thú vị nhất ở mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của Gennaro Gattuso, Lazio đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy thăng hoa. Sau 10 vòng Serie A, họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ một lần bị cầm hòa, qua đó tích lũy 28 điểm để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Khoảng cách giữa Lazio với Inter Milan hiện là 3 điểm. Đáng chú ý, Inter vừa nhận thất bại 1-3 trước đối thủ cùng thành phố AC Milan, tạo cơ hội để Lazio củng cố vị thế dẫn đầu. Phía sau đội bóng áo xanh trắng lần lượt là Inter, Roma, Como và Milan.

Roma cũng duy trì thành tích bất bại dưới thời HLV Gian Piero Gasperini. Sau 10 trận, họ có 7 chiến thắng và 3 trận hòa, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Khởi đầu này càng có ý nghĩa khi đội bóng thủ đô Italy đang hướng tới mục tiêu giành Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Tại Bundesliga, Bayern Munich và Dortmund là hai đại diện chưa thua. Cả hai cùng có 5 chiến thắng và 3 trận hòa sau 8 vòng, đạt 18 điểm. Nếu Bayern được xem là ứng viên quen thuộc, Dortmund cho thấy quyết tâm biến khởi đầu tích cực thành cuộc cạnh tranh danh hiệu thực sự.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất phía trước vẫn là duy trì sự ổn định trong chặng đường dài của mùa giải. Không ai biết cái tên nào sẽ giữ được thành tích đặc biệt này lâu nhất.