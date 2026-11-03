Bị đạp trúng ngực, cầu thủ ngưng tim ngay trên sân

Phút 90+7 trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiền đạo Jesús de Miguel bất tỉnh sau pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Jesús Owono. Cầu thủ của Tenerife sau đó bị ngừng tim, phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trận đấu buộc phải đình chỉ khi tỷ số đang là 2-2.

Tình huống xảy ra khi Tenerife tổ chức phản công nhanh. Jesús de Miguel băng lên đón đường chuyền của đồng đội, trong khi thủ môn Owono quyết định lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản.

Cầu thủ De Miguel được đưa đi cấp cứu.

Người gác đền của Andorra bật lên với đầu gối đưa về phía trước, va mạnh vào ngực tiền đạo Tenerife. Jesús de Miguel ngã xuống sân và bất tỉnh. Các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu yêu cầu đội ngũ y tế vào sân cấp cứu.

Owono nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm. Thủ môn này sau đó trở lại hỏi thăm tình trạng của Jesús de Miguel.

Đội ngũ y tế nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu cầu thủ Tenerife trước khi đưa anh lên xe cứu thương. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jesús de Miguel bị ngừng tim và được hồi sức tim phổi (CPR). Nhờ nỗ lực của nhân viên y tế, tiền đạo sinh năm 1996 lấy lại mạch, có thể tự thở nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Jesús de Miguel được đưa đến Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria để tiếp tục điều trị.

CLB Tenerife ra thông báo: “Cầu thủ Jesús de Miguel của CD Tenerife đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria, tình trạng ổn định nhưng nghiêm trọng. Đội ngũ y tế đang có mặt tại bệnh viện và sẽ cập nhật thông tin khi có thêm chi tiết”.

Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút. Sau khi trao đổi với đại diện hai đội, trọng tài quyết định đình chỉ trận đấu. Thời điểm đó, tỷ số đang là 2-2.

Jesús de Miguel trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Leganés và từng thi đấu cho nhiều đội bóng tại Tây Ban Nha trước khi gia nhập Tenerife.

Trước sự cố, Tenerife dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Christian Gomis và Enric Gallego. Tuy nhiên, Andorra gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai với các pha lập công của Lautaro de León và Stefan Golubovic.

Ban tổ chức giải sẽ quyết định phương án xử lý phần thời gian còn lại của trận đấu.