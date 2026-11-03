Everton lần thứ 3 liên tiếp thắng Newcastle tại St James' Park

Chiến thắng giúp Everton tiếp tục biến sân nhà của Newcastle thành điểm đến thuận lợi. Trong 3 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng vùng Merseyside toàn thắng, lần lượt với các tỷ số 1-0, 3-2 và 1-0.

Đáng chú ý, Newcastle vừa thua chính đối thủ này 1-3 tại Cup Liên đoàn Anh hôm 29/10. Chỉ 5 ngày sau, thầy trò HLV Matthias Jaissle lại trắng tay, lần này bởi sai lầm khó tin của thủ môn Lukas Hornicek.

Bước ngoặt đến ở phút 49, khi tiền vệ cánh Tyrique George tung cú sút không quá nguy hiểm. Thủ thành người CH Czech lại để bóng lọt qua người, tạo điều kiện cho tiền đạo Thierno Barry dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Thủ môn Lukas Hornicek đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến Newcastle thua Everton 0-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Pha lập công thứ 8 từ đầu mùa của chân sút người Pháp cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu. Đáng nói, Barry từng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước khung thành trong hiệp một, nhưng đã tận dụng được món quà từ hàng thủ Newcastle để sửa sai.

Sự bất lực của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua những con số. Newcastle chỉ có 1 cú sút trúng đích trong cả trận, dù tiền vệ Anthony Elanga từng đưa bóng dội cột dọc. Theo The Times, phải đến phút 85, họ mới lần đầu buộc thủ môn Jordan Pickford phải cứu thua.

Không thể tìm bàn gỡ, Newcastle còn kết thúc trận đấu trong thế thiếu người khi tiền vệ Jacob Ramsey nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở những phút bù giờ. Tiếng la ó vang lên từ các khán đài St James' Park, phản ánh sự thất vọng ngày càng lớn của người hâm mộ.

Đây đã là thất bại thứ 4 trong 5 trận gần nhất của Newcastle trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến áp lực tiếp tục đè nặng lên HLV Jaissle, đặc biệt khi đội bóng từng được kỳ vọng cạnh tranh nhóm dự Cup châu Âu lại liên tục đánh rơi điểm số.

Ở chiều ngược lại, Everton có chiến thắng sân khách đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau 3 trận hòa và 1 thất bại. Kết quả giúp thầy trò HLV David Moyes nâng thành tích lên 13 điểm sau 9 vòng, đồng thời vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.