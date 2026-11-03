Sao trẻ Man Utd kêu gọi đồng đội 'đền đáp Carrick'

Tiền vệ Kobbie Mainoo kêu gọi các cầu thủ Man Utd đoàn kết, chiến đấu để ủng hộ HLV Michael Carrick trong giai đoạn đội bóng sa sút. Trước trận gặp AS Roma tại UEFA Champions League, anh nhấn mạnh trách nhiệm cải thiện thành tích thuộc về các cầu thủ, thay vì chỉ trông chờ vào sự ủng hộ của người hâm mộ.

“Tôi cảm thấy rằng Man Utd cần đền đáp Michael Carrick bằng cách ủng hộ HLV ở trong và ngoài sân cỏ. Tất cả phải cùng nhau chiến đấu.

Trong thời điểm khó khăn này, Man Utd không thể mong đợi người hâm mộ luôn luôn vui vẻ và cổ vũ một trăm nghìn phần trăm khi đội bóng không đạt được kết quả tốt. Chúng tôi có trách nhiệm phải mang lại kết quả tốt để họ có thể dành tình cảm trở lại”, tiền vệ Kobbie Mainoo chia sẻ với truyền thông trước trận Man Utd gặp AS Roma tại UEFA Champions League.

Mainoo khẳng định quyết tâm đưa Man Utd thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Cuối tuần qua, Man Utd thua Chelsea 0-2 ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. Một số cầu thủ, đặc biệt là Lisandro Martinez và Bruno Fernandes hứng chịu nhiều chỉ trích vì thái độ thi đấu. Đội chủ sân Old Trafford mới chỉ thắng một trong 9 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này và rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Kobbie Mainoo thừa nhận Man Utd đang trải qua mùa giải khó khăn, với những màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh cho rằng đây là thời điểm anh cùng các đồng đội cần tập trung hơn nữa, bởi một chiến thắng có thể giúp đội bóng lấy lại sự tự tin.

Nhắc đến HLV Michael Carrick, Mainoo bày tỏ: “Tôi rất biết ơn huấn luyện viên vì đã tin tưởng tôi ngay từ khi ông ấy đến, đặt niềm tin vào tôi và cho tôi tất cả những lời khuyên mà ông ấy có. Ông ấy là cầu thủ từng khoác áo đội bóng, hiểu rõ lịch sử câu lạc bộ và biết phải làm gì để thắng trận.

Tôi luôn ghi nhớ những lời đó và cố gắng áp dụng chúng mỗi ngày trong quá trình tập luyện và trận đấu. Tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn trong các trận đấu và HLV trưởng chắc chắn đã giúp tôi làm được điều đó, trao cho tôi nhiều cơ hội hơn, cho tôi vai trò lớn hơn trong việc giữ bóng”.

Man Utd gặp AS Roma lúc 3h ngày 4/11 tại UEFA Champions League. Đại diện nước Anh cần một chiến thắng để cải thiện tình hình và duy trì cơ hội đi tiếp tại đấu trường châu Âu.