Thierno Barry ghi bàn, Everton hạ Newcastle ở Ngoại hạng Anh

Thierno Barry ghi bàn cho Everton. Ảnh: Ben Roberts - Danehouse/Getty Images.

Pha chớp thời cơ nhạy bén của tiền đạo Thierno Barry giúp Everton đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh. Thắng lợi giải cơn khát chiến thắng sân khách cho The Toffees, đồng thời phơi bày sự khủng hoảng trầm trọng cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của đội chủ nhà.

Bước vào cuộc tiếp đón Everton, Newcastle tràn đầy quyết tâm. Tuy nhiên, cái dớp thi đấu vào các trận đấu muộn tiếp tục đè nặng lên đôi chân của các học trò HLV Matthias Jaissle. Đội chủ nhà nhập cuộc chuệch choạc khi không thể thiết lập được quyền kiểm soát thế trận trước lối đá áp sát tầm cao đầy kỷ luật của đối thủ.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, The Magpies hoàn toàn bế tắc và không tung ra nổi bất kỳ cú sút trúng đích nào. Tuyến giữa dưới sự cơ động của Kiernan Dewsbury-Hall bên phía Everton đã phong tỏa hoàn toàn ngòi nổ Harvey Barnes lẫn chân sút William Osula.

Ở chiều ngược lại, đội bóng vùng Merseyside liên tiếp tạo ra những pha sóng gió trước cầu môn đối phương. Nếu Harrison Armstrong hay Jake O'Brien chỉn chu hơn trong các pha đệm bóng cận thành ở những phút bù giờ hiệp một, đội khách đã sớm vượt lên dẫn trước. Thống kê bàn thắng kỳ vọng 0.92 so với 0.21 phản ánh chính xác sự lấn lướt của thầy trò David Moyes trước giờ nghỉ giải lao.

Khác biệt của trận đấu cuối cùng được định đoạt ngay sau khi hiệp hai bắt đầu được ít phút. Xuất phát từ cú sút xa của Tyrique George, thủ thành Lukas Hornicek mắc sai lầm sơ đẳng để bóng trượt qua tay, tạo điều kiện cho Thierno Barry ập vào đệm bóng mở tỷ số cho Everton.

Everton thắng tối thiểu Newcastle 1-0. Ảnh: Molly Darlington/Getty Images.

Bàn thua choáng váng buộc Newcastle United dồn toàn lực lên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, sự vô duyên kỳ lạ cùng vận may quay lưng đã liên tục khước từ hy vọng của đoàn quân HLV Jaissle. Đáng kể nhất là tình huống dứt điểm của Anthony Elanga ở phút 66 đưa bóng dội cột dọc rồi xoáy ngược ra ngoài đường biên ngang một cách khó tin.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến màn trình diễn điểm mười của thủ thành Jordan Pickford. Ngôi sao tuyển Anh liên tục làm nản lòng các chân sút chủ nhà bằng phản xạ bằng chân xuất thần để cản phá cú sút căng của Yoane Wissa. Sau màn thể hiện kém ấn tượng trước Chelsea, Pickford đã lấy lại niềm tin nơi NHM.

Bất lực trong khâu ghi bàn, Newcastle còn tự đẩy mình vào thảm họa bởi những cái đầu nóng thiếu kiềm chế. Cầu thủ vào sân thay người Jacob Ramsey liên tiếp có các pha vào bóng triệt hạ thô bạo với cầu thủ đối phương trong thời gian bù giờ. Chiếc thẻ vàng thứ hai nhanh chóng biến thành thẻ đỏ, thổi bùng lên cuộc tranh cãi giữa cầu thủ hai đội trước sự bất lực của trọng tài John Brooks.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp Everton có được chiến thắng sân khách đầu tiên ở mùa giải năm nay. Trái lại, chuỗi 14 trận sân nhà liên tiếp không thể giữ sạch lưới đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ cho cuộc khủng hoảng phong độ của Newcastle. Với kết quả này, Newcastle hiện đứng thứ 13 trên BXH sau 9 vòng đấu, Everton xếp thứ 7.

Kết quả chung cuộc: Newcastle United 0-1 Everton

Cầu thủ ghi bàn:

Everton: Thierno Barry (49')

Thẻ đỏ: Jacob Ramsey (90+8')