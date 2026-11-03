Đội bóng Anh mất gần hết quân khi đang thua 0-8

HLV Skeates của Andover Town bàng hoàng trước những gì xảy ra.

Paulsgrove có chuyến làm khách đáng quên trước Andover Town tại giải Hampshire Premier League Division One cuối tuần qua. Sau 45 phút đầu tiên, đội khách để thủng lưới 7 lần và gần như không có khả năng chống đỡ trước sức ép của đối phương.

Tuy nhiên, điều bất thường chỉ xuất hiện khi hai đội trở lại sân sau giờ nghỉ. Thay vì tiếp tục với đội hình 11 người, Paulsgrove chỉ có 7 cầu thủ xuất hiện. 4 thành viên còn lại không trở lại sân, khiến ban huấn luyện Andover Town cực kỳ ngạc nhiên.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Andover nhanh chóng ghi bàn nâng tỷ số lên 8-0. Ngay sau đó, một cầu thủ Paulsgrove gặp chấn thương, khiến đội khách chỉ còn 6 người trên sân. Theo quy định, một đội bóng phải có tối thiểu 7 cầu thủ mới được phép tiếp tục thi đấu. Trọng tài vì thế buộc phải dừng trận đấu.

HLV Robbie Skeates của Andover Town không giấu được sự bức xúc. Ông cho rằng những gì xảy ra là điều chưa từng chứng kiến trong nhiều năm làm bóng đá: "Tôi gắn bó với bóng đá trong thời gian dài nhưng thực sự chưa bao giờ thấy một đội bóng đối phương hành xử như vậy. Cả 11 cầu thủ của họ đều rời sân trong tình trạng hoàn toàn bình thường khi hiệp một kết thúc, thời điểm chúng tôi dẫn 7-0. Khi trở lại, họ chỉ còn 7 người. Có lẽ 4 cầu thủ đồng loạt dính chấn thương trong phòng thay đồ".

Phía Paulsgrove lập tức phản bác những nghi vấn về tính xác thực của các chấn thương. Trên mạng xã hội chính thức, đội bóng khẳng định không thể yêu cầu những cầu thủ bị đau tiếp tục thi đấu.

Trong khi đó, Skeates cho biết Andover sẽ gửi báo cáo lên ban tổ chức giải để đề nghị làm rõ sự việc. Đại diện Hampshire Premier League xác nhận cuộc điều tra được tiến hành, đồng thời từ chối bình luận cho đến khi có kết luận chính thức.

Về thành tích, Andover đang đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng, còn Paulsgrove chìm dưới đáy sau khi toàn thua cả 10 trận. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ ba mùa này họ phải nhận thất bại với cách biệt ít nhất 8 bàn.