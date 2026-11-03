Việt Nam cử 4 đội tuyển dự Giải vô địch Bóng ném Đông Nam Á 2026

Đội tuyển bóng ném nữ trong nhà Việt Nam là đương kim vô địch khu vực.

Theo lịch thi đấu, nội dung Bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 2 đến 6-11, tiếp đó là nội dung Bóng ném bãi biển từ ngày 7 đến 10-11. Đội tuyển bóng ném nữ trong nhà Việt Nam tham dự với tư cách là đương kim vô địch. Ở giải đấu năm nay, HLV Nguyễn Thanh Tùng mang sang Thái Lan 16 tuyển thủ, trong đó có nhiều gương mặt chủ chốt như: Nguyễn Thanh Huyền, Trần Hải Yến, Hà Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Lan Anh, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Võ Bé Tư.

Đội tuyển bóng ném nữ bãi biển cũng giành HCV Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 (tháng 4-2026). Trong khi đó, 2 đội tuyển nam cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn tại giải khi đội tuyển bóng ném nam trong nhà Việt Nam là á quân khu vực.