Ronaldo, Messi được đề cử đội hình tiêu biểu 2026

Ngày 2/11, Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) công bố danh sách 26 ứng viên cho Đội hình hay nhất năm 2026 (FIFPRO Men’s World 11). Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục góp mặt, bên cạnh nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane và Lamine Yamal.

Theo FIFPRO, các cầu thủ được đánh giá dựa trên thành tích thi đấu từ ngày 4/8/2025 đến hết ngày 19/7/2026. Để đủ điều kiện được đề cử, mỗi cầu thủ phải ra sân ít nhất 30 trận chính thức trong khoảng thời gian này.

Đây là giải thưởng bóng đá duy nhất có kết quả hoàn toàn do các cầu thủ chuyên nghiệp quyết định. Tổng cộng 19.806 cầu thủ nam đến từ 73 quốc gia tham gia bỏ phiếu, chọn ra đội hình xuất sắc nhất của năm.

Ronaldo và Messi có tên trong danh sách ứng viên. (Ảnh: Reuters)

Danh sách 26 ứng viên gồm 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 7 tiền vệ và 8 tiền đạo. Ronaldo và Messi cùng có tên ở nhóm tiền đạo. Ở tuổi 41, Ronaldo hiện thi đấu cho Al Nassr tại Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Messi, 39 tuổi, tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn trong màu áo Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Hai ngôi sao từng thống trị bóng đá thế giới trong gần hai thập kỷ cạnh tranh với nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia và Michael Olise.

Ở hàng tiền vệ, 7 cầu thủ được đề cử gồm Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri và Vitinha.

Danh sách hậu vệ có Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba và Dayot Upamecano. Ba thủ môn được đề cử là Thibaut Courtois, Emiliano Martinez và David Raya.

Danh sách 26 ứng viên do FIFPRO công bố. (Ảnh: FIFPRO)

Theo thể thức bình chọn, thủ môn, ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo nhận nhiều phiếu nhất sẽ có mặt trong đội hình chính thức. Vị trí còn lại dành cho cầu thủ có số phiếu cao nhất trong số những người chưa được chọn, không tính thủ môn.

FIFPRO dự kiến công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất vào ngày 9/11 (23h theo giờ Việt Nam).

Giải thưởng FIFPRO World 11 được tổ chức lần đầu vào năm 2005, ban đầu chỉ dành cho bóng đá nam. Đến năm 2016, FIFPRO mở rộng giải thưởng sang bóng đá nữ. Từ năm 2009 đến 2023, FIFPRO phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức giải dưới tên FIFA FIFPRO World 11.