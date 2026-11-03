Chạy bộ để chinh phục giới hạn bản thân

Các thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners luyện tập hướng đến Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Gắng sức đến cùng, chinh phục 42km

Năm 2021, sau khi tham gia chạy cự ly 21km tại Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2021, chỉ 2 tháng sau (tháng 3-2021), ông Hoàng Giang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bình Phước Runners quyết định thử sức ở cự ly full marathon (42,195km) giải do Báo Tiền Phong tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đây là bước tiến đáng kể bởi trước đó, dù hoàn thành 21km nhưng ông chưa từng chinh phục cự ly full marathon và trong quá trình tập luyện cũng chưa bao giờ chạy quá 30km.

Trước ngày thi đấu, ông Giang mới biết người chạy ở cự ly này cần phải bổ sung muối để hạn chế nguy cơ “chuột rút” trong quá trình chạy. Tuy nhiên, lúc ấy các cửa hàng quanh khu vực không còn bán muối. Bước vào đường chạy quanh Biển Hồ Pleiku, ông Giang vừa chạy vừa ngắm cảnh đẹp, tận hưởng không khí của giải đấu. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đến khi ông hoàn thành khoảng 35km, đôi chân bất ngờ co cứng, những cơn “chuột rút” liên tiếp xuất hiện. Ban đầu chỉ 1 chân, sau đó cả 2 chân đều bị, khiến ông phải nằm giữa đường vì đau đớn.

Một số runner tham gia giải phát hiện ông gặp sự cố lập tức đến hỗ trợ. Người giúp ông bổ sung muối, gel năng lượng, người động viên và dìu ông tiếp tục hành trình. Sự quan tâm chân tình của những người xa lạ đã tiếp thêm động lực để ông quyết tâm không bỏ cuộc. “Vị trí xảy ra sự cố bị “chuột rút” cách đích còn những 7km, không hiểu bằng sức mạnh nào đó mà tôi vẫn tiếp tục chạy và hoàn thành về đích. Điều đặc biệt, kiểm tra kết quả, tôi vẫn hoàn thành với kết quả dưới 5 giờ. Đây là kết quả chính bản thân mình cũng không nghĩ tới” - ông Giang chia sẻ.

Chạy bộ về quê chúc Tết cha mẹ

Nếu ông Giang ghi dấu bởi ý chí chinh phục thử thách bị “chuột rút” thì ông Nguyễn Phong Phú (ở phường Bình Phước) lại khiến mọi người nhớ đến bằng một chuyến về quê chúc Tết gia đình có một không hai.

Năm 2021, trong thời gian tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải chạy cự ly full marathon (42,195km), ông Phú nảy ra ý tưởng chạy bộ từ thành phố Đồng Xoài trước đây, nay là phường Bình Phước, về huyện Chơn Thành trước đây (nay là phường Chơn Thành) để chúc Tết cha mẹ.

Trong khi mọi người trở về quê bằng xe máy, ô tô cùng đủ thứ hành lý, ông Phú chọn đôi chân làm phương tiện. Hành trang ông mang theo khá gọn nhẹ, chỉ có một đèn chớp, chiếc áo gắn phản quang phía sau lưng, một gói gel năng lượng, một chai nước suối và 2 viên muối. Khoảng 3h mùng 2 Tết, ông bắt đầu chạy với quãng đường dài khoảng 45km. Khởi hành từ lúc trời còn tối, ông Phú duy trì nhịp chạy đều đều trên đường về quê. Thế nhưng, khi đến xã Minh Lập trước đây (nay là xã Nha Bích), cách điểm xuất phát khoảng 20km, chai nước mang theo đã cạn. Sáng mùng 2 Tết, phần lớn nhà dân vẫn đóng cửa nên ông không thể tìm được chỗ xin nước uống, do vậy ông vẫn tiếp tục chạy.

Đến khu vực phường Chơn Thành, sau khi đã chạy được khoảng 36km, ông thấy một tiệm tạp hóa bên trong đã mở cửa nhưng cổng ngoài vẫn đóng. Quá khát nước, ông mạnh dạn gọi chủ quán. Hình ảnh người khách bất ngờ xuất hiện vào sáng sớm mùng 2 Tết trong bộ dạng chạy bộ đường dài khiến bà chủ không khỏi ngạc nhiên. Khi ấy, bà vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng. Sau khi chào hỏi, ông Phú mua 2 chai nước. Ông uống một chai để giải khát, chai còn lại dùng dội từ đầu xuống người cho mát rồi tiếp tục chạy cho đủ 42km mới trở về nhà.

Nhìn thấy ông xuất hiện với bộ dạng khác thường, hàng xóm vô cùng ngạc nhiên, không thể tin ông đã chạy suốt từ sáng với quãng đường dài như vậy. Hoàn thành hành trình và thực hiện được ý tưởng về quê chúc Tết cha mẹ bằng chính đôi chân của mình, ông Phú cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là kỷ niệm đặc biệt, vừa thể hiện niềm đam mê chạy bộ vừa mang dấu ấn riêng trong cách ông trở về bên gia đình dịp đầu năm.

Ông Phú từng chinh phục cự ly 75km tại Bình Dương. Tuy nhiên, tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, ông chỉ đăng ký cự ly 21km vì đã hứa sẽ dìu dắt một người bạn mới làm quen với môn thể thao này cùng tham gia. Hiện ông vẫn duy trì việc hướng dẫn, đồng hành chạy bộ hằng tuần với bạn, góp phần lan tỏa phong trào đến nhiều người hơn.