Cả trời thương nhớ, gửi trọn một đêm
Đêm tháng Chín khéo chiều lòng người. Mặt hồ êm ả, gửi từng làn gió mát rượi vào khoảng không trong trẻo. Giữa khung cảnh ấy, Trạm Âm Nhạc số thứ 2 với chủ đề: “Cả một trời thương nhớ” dựng nên một sân khấu mộc mạc và gần gũi, như trạm dừng êm dịu cho những tâm hồn muốn tìm chút bình yên sau ngày dài hối hả.
Đêm nhạc bắt đầu với ca khúc chủ đề “Cả một trời thương nhớ”. Tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hải buông lơi giữa tiếng đàn guitar mộc, chạm vào ký ức ngỡ đã ngủ quên theo năm tháng.
Trong khoảng lặng ấy, dường như ai cũng lần giở lại miền ký ức của riêng mình - nơi cất giấu chút vấn vương chẳng thể gọi thành tên.
Giai điệu chuyển sang “Dẫu có lỗi lầm” rồi “Con đường mưa” qua tiếng hát tự sự của nam ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh. Đó là niềm cảm xúc day dứt của tình yêu từng đi qua giận hờn, vấp ngã; nơi những tiếc nuối và tổn thương cũng trở thành một phần kỷ niệm không nỡ xóa mờ.
Thương nhớ không chỉ có tiếc nuối. Khi ca sĩ Đoàn Ngọc Linh cất lên ca khúc “Ai chung tình được mãi”, rồi nối dài bằng “Sợ yêu” và “Vô cùng”, nỗi sợ tổn thương lại đi cùng khát khao được yêu đến trọn vẹn. Thì ra khi đã yêu, dẫu biết phía trước muôn trùng cách trở, thì trái tim vẫn chẳng thể thôi thổn thức vì một người.
Khi bản phối “Hãy về đây bên anh” rồi “E là không thể” vang lên, khán giả không còn ngồi yên. Mọi người cất lời hát theo từng đoạn điệp khúc quen, tựa như đang mượn câu hát để gửi lời nhắn nhủ đến ai đó.
Khi bài hát “Tình yêu tôi hát” vang lên khép lại chương trình, hàng trăm ánh đèn flash đồng loạt bừng sáng. Màn đêm bên hồ ngập tràn những đốm sáng nhỏ đung đưa theo điệu nhạc.
Đêm nhạc khép lại, khán giả chậm rãi rời Trạm Âm nhạc với tâm hồn nhẹ nhõm. Buổi tối ấy, có người tìm thấy một thoáng ngậm ngùi, có người mỉm cười thanh thản, có người lại nhận ra tình cảm ấm áp của người ngay bên cạnh. Tất cả những hân hoan, day dứt, vui buồn đan cài vào nhau, làm nên một trời thương nhớ trọn vẹn trong lòng mỗi người.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ca-troi-thuong-nho-gui-tron-mot-dem-45371.htm