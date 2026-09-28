Cả trời thương nhớ, gửi trọn một đêm

Sân khấu bên hồ sáng đèn đón người nghe tìm về với góc ký ức của riêng mình. Cùng chìm đắm trong không gian âm nhạc, mỗi người mang theo một câu chuyện, một miền thương nhớ riêng.

Ca khúc mở màn, đánh thức những rung động dịu dàng.

Đêm nhạc bắt đầu với ca khúc chủ đề “Cả một trời thương nhớ”. Tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hải buông lơi giữa tiếng đàn guitar mộc, chạm vào ký ức ngỡ đã ngủ quên theo năm tháng.

Trong khoảng lặng ấy, dường như ai cũng lần giở lại miền ký ức của riêng mình - nơi cất giấu chút vấn vương chẳng thể gọi thành tên.

Phút lặng đi khi nghe một câu hát quen, thả trôi dòng suy nghĩ theo từng nốt nhạc.

Thương nhớ hiện lên nơi ánh mắt khi ca từ dường như đang kể câu chuyện của mình.

Giai điệu chuyển sang “Dẫu có lỗi lầm” rồi “Con đường mưa” qua tiếng hát tự sự của nam ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh. Đó là niềm cảm xúc day dứt của tình yêu từng đi qua giận hờn, vấp ngã; nơi những tiếc nuối và tổn thương cũng trở thành một phần kỷ niệm không nỡ xóa mờ.

Ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh gửi gắm tâm sự qua thanh âm da diết về ngày mưa cũ.

Câu chuyện trên sân khấu phải chăng gợi nhắc khoảng ký ức từng khiến lòng thắt lại mỗi khi nhớ về.

Thương nhớ không chỉ có tiếc nuối. Khi ca sĩ Đoàn Ngọc Linh cất lên ca khúc “Ai chung tình được mãi”, rồi nối dài bằng “Sợ yêu” và “Vô cùng”, nỗi sợ tổn thương lại đi cùng khát khao được yêu đến trọn vẹn. Thì ra khi đã yêu, dẫu biết phía trước muôn trùng cách trở, thì trái tim vẫn chẳng thể thôi thổn thức vì một người.

Ca sĩ Đoàn Ngọc Linh mang đến góc nhìn tha thiết của tuổi trẻ: yêu hết lòng dẫu biết trước những chơi vơi.

Khán giả lưu giữ lại câu hát, như muốn cất riêng cho mình một mảnh thương nhớ vừa kịp chạm tới

Sân khấu đêm lung linh thu trọn vào khung hình nhỏ

Sau những lớp cảm xúc cuộn trào, đọng lại vẫn là một nụ cười bình thản.

Nét mặt trầm ngâm của người đi qua năm tháng, như đang lặng lẽ tìm lại ký ức cũ giữa những thanh âm dịu dàng.

Và sự háo hức, trong trẻo của khán giả nhỏ tuổi, ôm bó hoa trên tay kiên nhẫn đợi gửi tặng người nghệ sĩ.

Thương nhớ trong đêm nhạc còn là niềm vui ấm áp của hiện tại. Giữa dòng hoài niệm của những bản tình ca, người ta nhận ra rằng sau bao thăng trầm của đời người, sự an vui bên cạnh người thân là điều bình yên và trọn vẹn nhất

Khi bản phối “Hãy về đây bên anh” rồi “E là không thể” vang lên, khán giả không còn ngồi yên. Mọi người cất lời hát theo từng đoạn điệp khúc quen, tựa như đang mượn câu hát để gửi lời nhắn nhủ đến ai đó.

Những ca từ quen thuộc được người nghe khẽ nhẩm theo

Tiếng hát cất lên tự nhiên, hòa nhịp cùng người nghệ sĩ trên sân khấu

Khi bài hát “Tình yêu tôi hát” vang lên khép lại chương trình, hàng trăm ánh đèn flash đồng loạt bừng sáng. Màn đêm bên hồ ngập tràn những đốm sáng nhỏ đung đưa theo điệu nhạc.

Những con người vốn xa lạ bỗng tìm thấy sự đồng điệu, cùng chung nhịp đập cảm xúc.

Đi qua những bản tình ca nhiều nỗi niềm, được ngồi lại bên nhau chính là hạnh phúc trọn vẹn.

Phía sau những nốt nhạc thăng hoa là sự thầm lặng của ê-kíp kỹ thuật, đưa hình ảnh và thanh âm bên hồ vượt qua khoảng cách không gian để đến với khán giả theo dõi trực tiếp.

Đêm nhạc khép lại, khán giả chậm rãi rời Trạm Âm nhạc với tâm hồn nhẹ nhõm. Buổi tối ấy, có người tìm thấy một thoáng ngậm ngùi, có người mỉm cười thanh thản, có người lại nhận ra tình cảm ấm áp của người ngay bên cạnh. Tất cả những hân hoan, day dứt, vui buồn đan cài vào nhau, làm nên một trời thương nhớ trọn vẹn trong lòng mỗi người.