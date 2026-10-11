Ca sĩ Đông Đào là ai?

Như VietNamNet đưa tin, ngân hàng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy nước Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn làm chủ đầu tư; ca sĩ Đông Đào là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty với giá khởi điểm 52,188 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng năm 2007 với đầu tư hơn 100 tỷ đồng, hoạt động được 3 năm thì ngưng đến nay.

Ca sĩ Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh năm 1971 tại An Giang, là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Chị bước lên sân khấu lần đầu vào năm 6 tuổi, run đến suýt khóc nhưng vẫn hoàn thành phần trình diễn trước hàng nghìn khán giả ở quê. Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. Năm lớp 10, chị đại diện cho trường đi hát hầu hết chương trình.

Chính những dấu ấn thời học sinh ấy đã trở thành khởi đầu cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp của Đông Đào. Học xong cấp 3, chị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và được mời về Đoàn Văn công Quân khu 7. Năm Đông Đào tốt nghiệp cũng là lúc cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM tổ chức mùa đầu tiên. Chị ghi danh tranh tài, giành giải Nhất chung cuộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Từng thử sức ở nhiều thể loại từ bolero, trữ tình, thậm chí là ca cổ và nhạc thiếu nhi nhưng dân ca mới là dòng nhạc giúp Đông Đào thành danh. Với chất giọng mộc mạc, nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Dân ca với chị không chỉ là âm nhạc mà còn là quê hương, là ký ức trong chị về cha mẹ, mái nhà xưa...

Trong một chương trình, Đông Đào thú nhận từng tự ti ngoại hình, cụ thể là chiếc mũi hỉnh cùng đôi mắt xếch; thậm chí từng lo bị "ế" vì "con trai thời đó rất sợ con gái mắt sắc". Sau khi sinh con đầu lòng, chị tiếp tục tự ti về ngoại hình đến mức không dám trở lại ca hát. Vì nhớ sân khấu, Đông Đào nỗ lực tập thể dục lấy lại vóc dáng và trở lại làm nghề khi con trai đã cứng cáp.

Sau hơn 30 năm đi hát, Đông Đào chưa từng dừng lại. Ngoài duy trì làm nghề với tinh thần cầu thị, chị còn thường xuyên được mời làm giám khảo gameshow, cuộc thi hát và phát triển thành công sự nghiệp thứ 2 là giảng viên thanh nhạc. Khoảng năm 2007, được sự động viên của ông xã, Đông Đào lấn sân kinh doanh và đạt được thành công nhất định.

Vợ chồng Đông Đào có 2 con trai, cả hai đều có năng khiếu nghệ thuật từ bé. Trong đó, con thứ 2 - Hữu Tấn từng nhiều lần tham gia ca hát trên các kênh truyền hình của VTV, HTV; gây ấn tượng tại chương trình "Sao nối ngôi" phiên bản thiếu nhi năm 2017. Dù vậy, sau này, cả hai con của chị đều không theo nghệ thuật.

Bài ca đất phương Nam - Đông Đào