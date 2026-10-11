Tin sao 11/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie chào đời, Đinh Ngọc Diệp xinh tươi rạng rỡ ở tuổi 42

Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ông xã Lương Thế Thành, con trai Bảo Bảo cùng bố mẹ chồng xuất hiện tại bệnh viện, thăm diễn viên và con gái Rosie mới chào đời.

"Vậy là cả nhà mình đã được ôm công chúa nhỏ Rosie vào lòng, mẹ tròn con vuông, hai mẹ con bình an. Ba mẹ, ông bà và anh hai đã hạnh phúc biết bao khi có em", Thúy Diễm viết trên trang cá nhân.

Emoura Phạm chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ sau hành trình tại Miss Grand International 2026 với ngôi vị á hậu 4.

Trong đêm chung kết, Emoura Phạm để lại nhiều ấn tượng qua các màn trình diễn bikini, hùng biện, và phần thi ứng xử. Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào top 25, top 11, top 5 và kết thúc với vị trí á hậu 4.

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp chào đón tuổi 42 với loạt ảnh trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng.

"Tất nhiên mình yêu mình của hiện tại, tuổi 42 đầy nhựa sống và năng lượng tràn trề! Sẽ tận hưởng mỗi ngày trong tuổi mới thật trọn vẹn và ý nghĩa", Đinh Ngọc Diệp viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đông Nhi đăng tải hình ảnh gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhân dịp cuối tuần.

Ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tại chương trình "Silk Way Star". Trước đó, Đăng Khôi đã lên ngôi vô địch tại công diễn 4, đạt tổng điểm số cao nhất từ trước tới giờ của chương trình và xuất sắc mang về 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế.

(Ảnh FB nhân vật)