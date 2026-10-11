Muốn mặc đẹp mùa Thu, đừng bỏ qua 6 kiểu bốt da lộn này

Dưới đây là 6 kiểu bốt da lộn sẽ giúp tủ đồ Thu Đông thêm mới mẻ mà không cần thay đổi quá nhiều trang phục.

Bốt da lộn cao bồi

Được các nhà mốt như Chloé và Isabel Marant biến tấu qua nhiều mùa, bốt da lộn cao bồi tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ diện mạo vừa phóng khoáng vừa hiện đại. Thay vì những chi tiết cầu kỳ, thiết kế mùa này thiên về đường thêu viền mềm mại cùng các gam nâu cognac, caramel giàu sắc thái.

Bề mặt da lộn mịn màng giúp cân bằng vẻ sắc sảo của mũi giày nhọn và phần gót nghiêng đặc trưng. Nhờ đó, đôi bốt dễ dàng xuất hiện trong nhiều bản phối: từ chân váy ren nữ tính, đầm maxi bay bổng đến quần denim ống rộng. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho trang phục thường ngày, bạn có thể chọn một đôi bốt nâu ấm kết hợp cùng quần jeans và áo khoác dáng rộng.

Bốt da lộn cao bồi thu hút sự chú ý nhờ diện mạo vừa phóng khoáng vừa hiện đại

Bốt cổ trung

Nằm giữa ankle boots cổ ngắn và bốt cao cổ, bốt cổ trung ghi điểm nhờ độ dài dễ ứng dụng cùng phom dáng ôm vừa vặn bắp chân. Những thiết kế bằng da lộn thường kết hợp phần cổ gọn gàng với đế thô hoặc gót nhọn thấp, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà không quá cứng nhắc.

Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn trang phục có điểm nhấn. Bốt cổ trung có thể đi cùng áo khoác denim, quần jeans hoặc váy slip dress mềm mại. Khi phối với váy, bạn nên chú ý độ dài gấu váy và phần cổ bốt để tổng thể cân đối, tránh khiến đôi chân trông ngắn hơn.

Ballet boots

Lấy cảm hứng từ balletcore, ballet boots kết hợp nét mảnh mai của giày búp bê với phần cổ bốt ôm sát. Những chi tiết như dây ruy băng thắt nơ hay quai Mary Jane tạo nên vẻ dịu dàng, trong khi chất liệu da lộn đem lại cảm giác ấm áp và mới mẻ.

Sự đối lập giữa dáng giày mềm mại và phom bốt cá tính khiến thiết kế này trở thành lựa chọn thú vị cho những ai muốn thử nghiệm phong cách lãng mạn theo cách hiện đại hơn. Bạn có thể phối ballet boots với chân váy ngắn, váy liền dáng nhẹ hoặc trang phục mang hơi hướng đường phố để tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa có nét riêng.

Ballet boots kết hợp nét mảnh mai của giày búp bê với phần cổ bốt ôm sát

Bốt sandals

Không hoàn toàn kín như bốt truyền thống, cũng chẳng đơn thuần là sandals, bốt sandals da lộn tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa phần thân ôm cổ chân và những khoảng hở ở mũi hoặc gót. Sự tương phản giữa bề mặt da lộn mềm mại với làn da lộ ra tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị.

Đây là lựa chọn dành cho những ngày Thu còn nắng ấm, khi bạn muốn thử nghiệm phong cách khác biệt mà chưa cần đến những đôi bốt kín hoàn toàn. Bốt sandals có thể kết hợp cùng váy ngắn, chân váy nhẹ hoặc trang phục nhiều lớp. Tuy nhiên, với những ngày mưa hoặc thời tiết ẩm, bạn nên cân nhắc vì da lộn khá nhạy cảm với nước.

Bốt da lộn cổ cao dáng rũ

Gợi nhắc thời trang những năm 2000, bốt da lộn cổ cao dáng rũ nổi bật với phần thân giày mềm, tạo những nếp gấp tự nhiên quanh cổ chân thay vì giữ phom thẳng và cứng cáp. Chính sự không hoàn hảo có chủ ý ấy đem lại vẻ lãng tử, thoải mái nhưng vẫn thời trang.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp khi đi cùng chân váy ngắn, giúp tạo sự tương phản giữa phần chân bốt cao và khoảng hở của trang phục. Một cách phối khác là mang bốt bên ngoài quần skinny, kết hợp áo len hoặc áo khoác dáng dài để tạo vẻ ngoài mang hơi hướng hoài niệm.

Bốt da lộn cổ cao dáng rũ tạo những nếp gấp tự nhiên quanh cổ chân

Ankle boots đế thô

Nếu yêu thích sự thoải mái nhưng không muốn trang phục trở nên đơn điệu, ankle boots đế thô là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế cổ ngắn kết hợp đế răng cưa hoặc đế bánh đệm tạo vẻ chắc chắn, đối lập thú vị với bề mặt da lộn mềm mịn.

Những gam màu như nâu sô-cô-la, xám tro và nâu đất đặc biệt phù hợp với bảng màu Thu Đông. Bạn có thể phối bốt cùng quần jeans ống suông, váy len dáng rộng hoặc áo blazer phom lớn để tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng mà vẫn chỉn chu.